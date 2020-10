Comment réaliser une bonne Pierrade ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour se régaler grâce aux variantes !

Pour que la Pierrade puisse combler toutes vos attentes, la meilleure solution consiste à prendre du faux-filet. C’est la meilleure viande, car elle va conserver son côté savoureux et vous ne serez pas déçu par la texture. Il y a également des recettes spéciales en fonction des ingrédients sélectionnés.

Avec le Magret de canard, on se régale à tous les coups 😋 ! À la #plancha, au #barbecue, à la poêle, à la #pierrade ou même en #carpaccio, on vous livre tous nos secrets pour réussir vos #cuissons du #Magret 👍! https://t.co/LUjvJfhYrs pic.twitter.com/M4aeC2E2Ll — Mathieu SABATOU (@MSABATOU) October 4, 2020

Trois idées pour une Pierrade très gourmande !

Avec les températures qui ne cessent de baisser, vous pouvez vous réchauffer grâce à une Pierrade qu’il est toujours agréable de partager avec des amis. Si vous êtes à la recherche de quelques idées pour les recettes, vous avez trouvé votre bonheur grâce à notre site.

La Pierrade fromagère nécessite du faux-filet, du crottin de Chavignol, mais également du jambon sec, de la coppa et de la viande des grisons .

. La sauce béarnaise sera parfaite et vous pouvez aussi ajouter la sauce au miel d’Amora.

Pour une Pierrade à l’Américaine, choisissez des pains à hamburger, des steaks hachés ou du poulet en filet, du cheddar et une sauce aux oignons caramélisés.

La Pierrade avec les légumes d’hiver est un peu plus simple, il suffit de choisir des pommes de terre, de la courge, des carottes, des champignons et des patates douces.

Beau temps, mauvais temps, le #Magret se cuisine aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur !

A la #plancha, au #barbecue, à la #poêle, à la #pierrade ou même en #carpaccio, on vous libre tous nos secrets pour réussir vos cuissons ! 😉 https://t.co/X1Tt8nWaLt — Le Magret (@LeMagret) September 27, 2020

Cette dernière idée est parfaite si vous avez des amis végétariens, la viande a disparu et, pour les plus gourmands, vous ajoutez une sauce barbecue avec des cornichons et des navets. En fonction de la saison, vous pourrez aussi ajouter un peu de tomates, car la Pierrade aux légumes peut être idéale pour l’été.

La Pierrade se conjugue aussi avec du poisson !

Généralement, lorsque nous évoquons la Pierrade, nous pensons immédiatement à la viande, mais vous avez pu constater qu’elle n’est pas obligatoire. Il est possible de s’en passer surtout si vous n’êtes pas un grand fan. Vous aurez alors à votre disposition une variante avec du poisson. Il suffit de choisir des crevettes décortiquées et du saumon de préférence avec la peau. Vous faites revenir le tout avec de l’ail, du citron et de l’huile d’olive. Bien sûr, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher la meilleure sauce qu’elle soit au yaourt ou un aïoli qui se marie parfaitement avec le poisson.

En bonus, nous vous proposons un autre ingrédient qui se conjugue parfaitement avec la Pierrade. Il s’agit des aiguillettes de canard. Vous pouvez soit opter pour une version salée ou sucrée en ajoutant par exemple du miel pour le côté gourmand et des oranges. Vous êtes désormais prêt pour enthousiasmer tous vos convives en une fraction de seconde grâce à cette Pierrade qu’il est très difficile de rater.