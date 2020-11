Ces pâtes peuvent détruire votre santé si vous les choisissez : apprenez à bien choisir vos pâtes pour rester en bonne santé et bien manger !

Les pâtes font partie des plats favoris de millions de personnes dans le monde !

Il faut dire qu’il est toujours très plaisant de manger des pâtes et certains en raffolent même à tous les repas en ajoutant un peu de fromage râpé ou de parmesan, pendant que d’autres misent plutôt sur une sauce pleine de goût comme le pesto par exemple. Un bon plat de pâtes est très nourrissant et peut d’autant plus s’accompagner avec bon nombre de sauces, de viandes, et de poisson. Pour des millions de français d’origine italienne, c’est le plat par excellence qu’il est possible de manger à tous les repas. En effet, quelle famille italienne ne raffole pas d’un petit plat de pâtes accompagné de boulettes de viande ou d’une bonne escalope à la milanaise ?

Les tentations sont fortes, les combinaisons sont nombreuses et même infinies avec les pâtes ! Si aujourd’hui de plus en plus de consommateurs dans le monde se résignent à acheter leur pâtes dans le commerce, peu d’entre eux se décident à les fabriquer eux même pour leur fabrication personnelle. Pourtant, c’est bien là le meilleur moyen de maîtriser ce qui se trouve dans les pâtes, car leur niveau nutritionnel peut être très différent d’une variété à l’autre !

Comment bien choisir ses pâtes avec leur composition ?

Parfois, en regardant simplement la composition d’un paquet de pâtes, il est déjà possible de savoir si la qualité sera déjà au rendez-vous ou non ! Vous pouvez par exemple regarder d’abord sur un paquet s’il est écrit qu’elles ont été conçues dans un moule en bronze qui est bien moins lisse que la norme : si c’est le cas alors foncez, ce sont des pâtes qui devraient être excellentes ! Vérifiez également si les pâtes sont complètes, semi-complètes, ou bien blanches.

Les pâtes complètes sont beaucoup plus riches en minéraux, en vitamines, mais également en fibres. Par conséquent, vous en mangerez beaucoup moins car grâce aux glucides qu’elles contiennent vous atteindrez bien plus rapidement la satiété ! Ce n’est probablement pas un hasard si certaines personnes au régime favorisent ces dernières quand elles continuent d’en manger.

Les pâtes sans gluten sont-elles vraiment bonnes pour la santé ?

Les pâtes sans gluten sont indispensables pour celles et ceux qui y sont intolérant ! Nous vous conseillons dans ces cas là d’opter pour un paquet de pâtes à base de farine de riz, de quinoa, de sarrasin, ou encore de maïs, en remplacement du blé. En revanche, vous devrez noter que les pâtes à base de céréales n’ont pas vraiment le même goût que les pâtes dites « originales » : certains ne les supportent pas et se refusent même à en manger pour ne pas dénaturer le goût !

Voir cette publication sur Instagram Orecchiette fresche in salsa noce Une publication partagée par margherita bianchi (@lericettedimeg) le 19 Juin 2020 à 8 :25 PDT

Du côté des pâtes aux légumineuses, on les prépare avec des lentilles ou des pois chiches et du blé. Le goût est également très différent d’une recette à l’autre, mais les effets bénéfiques pour la santé sont bien meilleurs : on peut souvent compter un apport en fibres et en protéines plus nombreux ! Enfin, du côté des pâtes bio qui sont souvent complètes ou bien semi-complètes, le goût n’est pas véritablement altéré. Ces dernières ne seront que meilleures pour votre santé étant sans pesticides ni produits chimiques, et avec bien généralement des conditions de vie de bien meilleure qualité pour les poules si vous optez pour des pâtes aux oeufs.