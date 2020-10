Les pâtes bolognaises, la recette incontournable que vous ne pourrez plus oublier, elles sont prêtes en 20 minutes !

Ce sont généralement des spaghettis qui sont utilisés pour les pâtes bolognaises, mais vous pouvez finalement prendre toutes les variétés que vous souhaitez. En effet, vous jonglez ainsi avec vos envies, vos préférences et surtout les possibilités offertes par votre placard. Ce sera l’occasion de finir les restes par exemple, mais, pour que la réussite soit totale, ce sont les spaghettis bolognaises qui sont les plus incroyables.

Quelques ingrédients incontournables pour vos pâtes bolognaises

En fonction du nombre de personnes, vous aurez besoin de 500 grammes de pâtes surtout si vous êtes quatre. Il faudra ajouter un oignon, deux gousses d’ail, une carotte, une branche de céleri, 850 grammes de tomates fraîches et 40 ml de vin rouge pour apporter une touche savoureuse.

Vous aurez bien sûr besoin de 500 grammes de boeuf haché pour cette recette ainsi que 50 cl de bouillon .

. Les cubes sont pratiques puisqu’ils sont prêts à l’emploi et cela vous évite de préparer un bouillon.

Vous devrez aussi préparer du persil, du sucre et de l’huile classique comme celle au tournesol ou au colza.

La préparation demande 20 minutes seulement pour les pâtes bolognaises, mais c’est la cuisson qui est un peu plus longue, vous devez prévoir une heure. Vous devez donc hacher l’ail, l’oignon, la carotte, le céleri et faire chauffer l’huile pour faire revenir tous ces ingrédients pendant près de 5 minutes. N’oubliez pas de remuer pour qu’ils n’accrochent pas et ajouter ensuite la viande tout en augmentant le feu pour qu’il saisisse immédiatement ce boeuf. Ajoutez ensuite le bouillon, le vin rouge ainsi que les tomates.

Un peu de sucre pour supprimer le côté acide

Lorsque vous avez une sauce à base de tomates, vous aurez toujours un côté légèrement acide qui peut être désagréable en bouche. Cela est aussi valable si vous optez pour un vin rouge d’entrée de gamme. Il faut alors incorporer le persil haché, ainsi que le sucre. Inutile de verser un verre entier, car une cuillère à café sera amplement suffisante pour avoir un goût sympathique. Vous laissez mijoter pendant près d’une heure pour que l’alcool puisse complètement s’évaporer. Vous pourrez ensuite faire cuire les pâtes pour cette bolognaise.

Riz bolognaise >>>> pâte bolognaise — nami san (@dumb_ines) October 10, 2020

Il y a ensuite deux écoles, vous pouvez mélanger la sauce directement avec les pâtes. D’autres préparent deux récipients et, à table, vous ajoutez ainsi la quantité que vous souhaitez. Il faut par contre servir très chaud avec un verre de vin, celui que vous avez utilisé pour la préparation de la bolognaise, cela devrait rehausser les goûts.