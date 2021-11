Valérie Lemercier en couple : Rare confidence de l’actrice sur sa vie amoureuse… Y aurait-il des projets de mariage dans l’air ?

C’est Valérie Lemercier qui sera la réalisatrice du biopic sur Céline Dion, et qui en sera également l’actrice principale. Dans le magazine sorti ce jeudi 4 novembre 2021, elle se confie sur son actuel compagnon, et il semble que le mariage soit une possibilité dans un avenir assez proche.

La difficulté de trouver un homme différent avec un tel métier

C’est le mercredi 3 novembre 2021, que le biopic réalisé par Valérie Lemercier est sorti au cinéma. Il s’agit d’un film qui retrace de manière exagérée, l’histoire de la star mondiale de la chanson, Céline Dion. D’ailleurs, le film est intitulé Aline, et le personnage principal se nomme Aline Dijon. C’est Valérie Lemercier elle-même qui incarne ce rôle, se glissant dans la peau de la diva québécoise. Pour la sortie de son œuvre, la cinéaste française a accordé une interview à des confrères.

Parmi les sujets évoqués, il était question aussi de son nouveau compagnon, un sujet que Valérie Lemercier a évoqué avec beaucoup de pudeur. L’actrice de 57 ans a avoué qu’avec le métier qu’elle a, c’est la différence qu’elle recherche chez l’autre. Compréhensive, elle affirme que c’est plus compliqué pour l’autre personne. Cette dernière doit se demander souvent s’il doit par exemple apparaître sur telle photo, etc. De même, Valérie Lemercier explique n’être jamais sortie avec un acteur : ‘’Un homme qui pourrait trop être dans la séduction ne me séduit pas ».

Autant la cinéaste n’aime pas les personnes avec un ego surdimensionné, c’est de cette même manière qu’elle ne veut pas d’un homme qui va vouloir contrôler sa carrière. Au moins, elle aura appris de ses erreurs du passé. L’actrice parle en effet d’équilibre, qui serait le fait de partager un peu plus. Elle explique qu’auparavant, elle ne parlait jamais de son métier et de ce qu’elle faisait. Pour elle, cela peut nuire ou embêter l’autre, alors même quand elle doit faire des photos, jouer des rôles, elle ne se confie pas.

Une situation que Valérie Lemercier déplore aujourd’hui. Cependant, il semble qu’en ce moment, elle ait enfin trouvé la personne qui lui convienne au mieux.

Ce nouvel homme dans sa vie…

Il a fallu insister un peu pour que Valérie Lemercier accepte d’en dire plus sur cet homme qui a réussi à faire chavirer son cœur. Évidemment, son identité est demeurée secrète, et l’actrice se confie avec beaucoup de pudeur. Elle révèle que pour le moment, elle ne le connaît pas beaucoup, ce qui sous-entend que la relation est encore fraîche.

Cependant, on peut dire qu’avec ce nouvel homme dans sa vie, Valérie Lemercier se permet de rêver au mariage, elle qui ne l’a jamais fait. Elle confie qu’il est tant pour elle de se poser, trouvant le mariage beau. Se rapportant au personnage qui a inspiré son film, elle révèle que pour Céline Dion, il était capital pour elle de se marier, ce qu’elle comprend parfaitement. Pour le moment, le projet de mariage est seulement dans la tête de Valérie Lemercier, puisque ce n’est pas encore venu sur le tapis avec son compagnon. Toutefois, l’actrice a déjà une idée précise de sa robe de mariée…