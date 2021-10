Stromae, enfin ! Après une longue pause, le chanteur annonce son retour… Les internautes sont fous de joie et attendent avec impatience sa nouvelle chanson !

Pendant plusieurs années, Stromae a brillé par son absence sur la scène musicale. Aujourd’hui tout semble s’arranger pour l’artiste. Il revient enfin avec du lourd pour ses nombreux fans. Il annonce la nouvelle grâce à un post publié sur Instagram le vendredi 15 octobre 2021. Ce grand retour provoque une grande joie chez les internautes fans du chanteur. Ils ont exprimé leur bonheur à travers de nombreux commentaires.

Stromae : une icône de la musique disparue depuis plusieurs années

Après plusieurs années sans nouvelles, les fans de Stromae avaient fini par perdre espoir. Ils n’y croyaient plus vraiment, et cela se comprend d’ailleurs aisément. En effet, le dernier album de l’artiste est sorti depuis 2013. Il s’agissait de Racine Carré. Suite à sa sortie, l’artiste a fait une grande tournée pour la promouvoir.

Malheureusement, deux ans plus tard, il fait face à de graves problèmes de santé. Il est victime des effets secondaires d’un traitement préventif contre le paludisme. Ce fut une épreuve très difficile, qui l’a poussé à se retirer complètement de la scène. Il a également été contraint d’arrêter toutes ses activités pendant un certain temps.

Toutefois, grâce à son label Mosaert, il n’avait pas complètement disparu. Il a pu collaborer par la suite avec son épouse, la styliste Coralie Barbier. Le couple a travaillé ensemble sur un projet qui alliait musique et mode. Il est donc revenu sur la scène, sans pour autant se faire trop remarquer. Ce n’est que tout récemment, ce vendredi 15 octobre, qu’il décide de faire son véritable come-back.

Il fait savoir à ses abonnés sur Instagram qu’une grande surprise les attend. C’est ainsi qu’il annonce la sortie prochaine d’un tout nouveau morceau. Celui-ci marque le retour du chanteur belge de 36 ans dans le monde de la musique.

Stromae fait son grand retour avec un nouveau titre

Suite au post de Stromae ce vendredi, les internautes étaient fous de joie. Il informe la toile qu’il est enfin de retour, avec une nouvelle chanson. Il a même donné rendez-vous à ses fans, pour leur faire découvrir ce chef d’œuvre en fin d’après-midi. Le clip a donc été diffusé sur Youtube à 18h le jour même, et sur plusieurs autres plateformes.

Comme on pouvait s’y attendre, les internautes étaient nombreux à réagir. Ils ont exprimé leur joie de pouvoir enfin retrouver leur artiste préféré. A travers les commentaires, on pouvait voir que malgré une longue absence, Stromae est resté dans le cœur de ses fans.

Son nouveau clip est dans un style semblable à ses autres réalisations. Par contre, ce qui a changé, c’est son look. En effet, Stromae revient avec un style plus classique. Il a troqué sa coupe courte et son look de petit garçon, contre une coiffure macarons. Ça change, et surtout, ça plait à ses fans. C’est donc à un retour en fanfare qu’à eu droit le grand Stromae en cette fin de semaine.