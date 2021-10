Star Academy : L’ancien professeur du château Matthieu Gonet est comblé en amour… Il est marié avec une magnifique musicienne !

Ce samedi 30 octobre 2021, la Star Academy fête ses 20 ans. L’événement sera diffusé sur TF1. Ce sera une occasion idéale pour les téléspectateurs, de retrouver leurs candidats préférés. Vous pourrez également retrouver les professeurs qui avaient pour mission de former ces jeunes esprits passionnés par l’art. Parmi eux se trouve Matthieu Gonet, grand spécialiste du chant. Découvrez ce qu’il devient après toutes ces années.

Star Academy : L’émission fête ses 20 ans sur TF1

L’émission de télé réalité musicale Star Academy a fait un véritable carton sur TF1. Elle permettait de regrouper pendant plusieurs mois, de nombreuses graines de stars dans le but de les former. Tous ces jeunes talents s’enfermaient dans le château de Dammarie-les-Lys, pour se perfectionner dans les sept arts. Aujourd’hui ce temps est révolu, car cela fait déjà 20 ans que l’émission a été créée. Pour célébrer l’évènement, trois primes anniversaires seront diffusés.

Le premier est prévu pour le samedi 30 octobre 2021. Il accueillera les candidats des saisons 1 et 5 de l’émission. Les gagnants de ces deux saisons étaient respectivement Jenifer et Magalie Vaé. Ce prime sera pour eux l’occasion de se remémorer les bons moments passés ensemble. Ils pourront revenir sur leurs erreurs, les looks improbables d’entre-temps, ou encore les cours de leurs différents professeurs, notamment Matthieu Gonet.

Matthieu Gonet : Que devient l’ancien professeur de chant de la Star Academy ?

Matthieu Gonet est l’un des éminents professeurs sollicités pour former les graines de stars dans l’émission Star Academy. A la fin de la télé-réalité, il est resté loin des chaînes de télévision, mais n’a pas chômé pour autant. En effet, l’homme qui était autrefois professeur de chant est désormais compositeur. Plus précisément, il compose toutes sortes de musiques pour les films et les séries. D’ailleurs, c’est à lui qu’on doit la bande originale de la nouvelle suite de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? ». Les spectateurs pourront le découvrir dans les salles de cinéma, dès le 2 février 2022.

Matthieu Gonet a aussi travaillé sur plusieurs œuvres par le passé. Il a composé les musiques de certains épisodes de Demain nous appartient, ou encore Ici tout commence. Pour ce qui concerne sa vie amoureuse, l’homme semble également très épanoui. Il a trouvé le bonheur aux côtés d’une magnifique musicienne qui est d’ailleurs son épouse. Il s’agit de Lise Orivel, et leur mariage remonte à 2016.

Le couple a même deux enfants : Alexandre âgé de 17 ans et Lou âgé de 9 ans. La famille est très présente sur les réseaux sociaux, même les enfants. A ce propos, le musicien a annoncé récemment que sa fille venait de signer un contrat. Elle sera la nouvelle jeune modèle de la marque optique Acuitis.

Avec ce nouvel engouement du public pour la Star Academy, Matthieu Gonet devrait revenir sous les feux des projecteurs. Ses nombreux fans qui l’avaient peut-être perdu de vue pourront donc le retrouver et découvrir ses nouvelles réalisations.