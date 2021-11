Kevin (N’oubliez pas les paroles) : Cette grande chance du jeune homme qui ne laisse aucun internaute indifférent… Eh ben !

Le jeudi 4 novembre dernier, Kevin défiait Aline dans les Masters de l’émission N’oubliez pas les paroles. Pour une nouvelle fois, le 3e meilleur candidat a encore fait sensation grâce à son talent. Après être tombé sur une chanson qu’il ne connaissait pas, Kevin est parvenu à s’en sortir. On vous en dit plus dans la suite.

Kevin, toujours sensationnel

Cette fois encore, Kevin a montré qu’il n’a pas volé sa place sur le plateau de N’oubliez pas les paroles. Le 3e meilleur candidat de l’émission a une nouvelle fois marqué les esprits et confirmé son classement parmi les Masters. Le jeudi 4 novembre dernier, le candidat faisait face à la redoutable Aline.

Même si cette dernière figure dans le bas du classement, il faut souligner qu’elle détient quand même un bagage pas des moindres. Sa vocation de choriste dans un groupe lui permet d’offrir de l’aide aux plus petits pour qu’ils s’éveillent par le biais de la musique. De l’autre côté, Kevin est passionné par la discipline, un axe redoutable pour ce dernier. Toutefois, le jeune homme ne peut pas être défini comme un mélomane.

Certes, il connaît les paroles, mais ne pourra pas rivaliser avec Caroline en termes de tempo et de justesse des notes. Néanmoins, celle-ci a récemment été éliminée et figure à la deuxième place du classement actuel. Les téléspectateurs ont par ailleurs été ravis de revoir leur chouchou sur les écrans.

Quand Kevin crée la surprise

Le jeune homme aux 43 victoires a eu de la peine face à Aline. En effet, Kevin avait le choix entre Beautiful and Strong du groupe Superbus et Le Cake d’amour de Peau d’âne. Pour notre candidat, c’était carrément comme choisir entre la peste et le choléra. Sans une autre issue, Kevin s’est tourné vers le second titre avec peu de conviction. Comme on pouvait s’y attendre, il a manqué de réussite. Ainsi, le jeune homme était complètement hors de la plaque dès les premières notes de la musique, même avec le soutien de Magali Ripoll.

On a donc tous cru qu’il allait échouer lamentablement lorsque les mots manquants devront être trouvés. Toutefois, toujours prêt à créer la surprise, Kevin s’en est sorti. En faisant preuve de logique et de déduction, le candidat verra sa proposition être validée par Nagui. L’engouement et le soulagement étaient à leur comble dans le rang des téléspectateurs quand ils se sont rendu compte que Kevin avait raison.

Sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué d’être épatés par la prestation du jeune homme et d’en témoigner. « Il est trop fort, il me tue », « il ne connaissait pas la chanson et le mec il trouve les mots », « Mais ? Il est trop fort », « Une chance de cocu », pouvait-on lire sur le réseau social. En plus, le succès de Kevin ne s’est pas arrêté là, car le jeune homme s’est qualifié pour les 8e de finale des Masters. Pour l’heure, Kevin n’est pas prêt à faire ses bagages. On pourrait encore s’attendre à de nombreuses autres surprises de sa part les prochains jours.