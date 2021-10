Etam Live SHOW 2021 : Duo de choc, Carla Bruni et Tiphaine Auzière (la fille de Brigitte Macron) prennent la pose ensemble lors de l’évènement !

C’est la Fashion Week parisienne, et le Etam Live Show a encore une fois attiré, un parterre de célébrités. Cela s’est passé ce lundi 4 octobre 2021 à l’Opéra Garnier. Parmi les personnalités, on note les présences particulières de Carla Bruni et Tiphaine Auzière…

Des invités d’exception à Etam Live Show !

View this post on Instagram Une publication partagée par ETAM LIVE SHOW (@etam_live_show_2021)

Pour cette 14e édition du Etam Live Show, la promesse a été tenue. Grand évènement annuel réalisé par la célèbre marque de lingerie Etam, c’est la chaîne W9 qui a eu l’exclusivité de la diffusion. Les stars n’ont pas voulu se faire conter l’évènement, et elles ont été nombreuses à assister au défilé de lingerie français.

Cela s’est donc déroulé à l’Opéra Garnier, ce lundi 4 octobre 2021 comme on l’évoquait plus haut. La collection a été inspirée cette année par l’art de la danse, ce qui donne le ton pour des créations originales. Avec la panne mondiale d’Instagram, les célébrités n’ont pas pu poster leur photo lors de l’événement sur le moment. Cependant, dès que la situation s’est rétablie, les story des invités étaient remplies. Une chose est sûre, du sexy et du glamour étaient au rendez-vous.

Il y avait des artistes qui ont presté tels que le groupe australien Shouse, la chanteuse Imany, ou encore le musicien Le Diouck. En outre, parmi les célébrités présentes, il y avait l’ancien mannequin, épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Ce n’est pas tout, il y avait aussi Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Toutes deux ont pris la pose ensemble, pour le bonheur des photographes présents. Il faut dire que les 2 femmes paraissaient plutôt complices. La mannequin et comédienne Ilona Smet, fille de David Hallyday, était aussi présente, ainsi que l’actrice Audrey Fleurot.

Les magnifiques pièces du défilé Etam Live Show 2021, ont été portées par de célèbres et jeunes mannequins tels que Constance Jablonski, Chloé Lecareux, Cindy Bruna Lea Simone ou encore la jeune Thylane Blondeau.

Etam Live Show 2021 : plusieurs miss France assistent à l’événement !

View this post on Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Il y a avait de nombreuses influenceuses à Etam Live Show. Parmi elles, Léna Situations, Lea Elui, ou encore Noholita. Les Miss France étaient aussi nombreuses à répondre présentes, et certaines étaient accompagnées de leurs conjoints. Habillée d’un body noir, Iris Mittenaere Miss France 2016 était venue avec son chéri, Diego El Glaoui. La Miss France 2011 Laury Thilleman y était aussi avec son époux, le célèbre chef Juan Abelez. Flora Coquerel, Miss France 2014 et Alicia Aylies, Miss France 2017, étaient là.

View this post on Instagram Une publication partagée par Lena Situations (@lenamahfouf)

Il en était de même pour Marine Lorphelin, Miss France 2013. D’ailleurs, cette dernière n’est pas du tout passée inaperçue, avec son style particulier. En effet, la jeune femme a pris la pose habillée d’une veste rose. Rien de très original, sauf que la veste était portée de sorte à ce que tout le côté gauche de son soutien rouge soit bien apparent. Soutien qui est de la même couleur que la chaussure que porte la miss.

View this post on Instagram Une publication partagée par kev in (@inkev25)

Une chose est certaine, on n’a pas fini d’entendre parler de cet évènement dans les jours à venir, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux des participants.