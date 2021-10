Davina Vigné la compagne de David Mora (Scènes de ménages) s’en prend à Caroline Receveur sur un selfie ‘’naturel’’ qui ne passe pas… « Menteuse va » !

Quand on est jeune maman et que l’on peine à dormir la nuit, tout peut partir en vrille à tout moment, et certaines situations banales peuvent être difficiles à supporter. Alors que l’animatrice Caroline Receveur a posté un cliché d’elle en story sur Instagram, sa légende a fait réagir Davina Vigné. Il s’agit de la charmante compagne de David Mora, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas sa langue dans sa poche.

Quand la femme de David Mora se lâche…

Caroline Receveur est une belle femme gâtée par la nature. A 33 ans, elle a été une star de la télé réalité, blogueuse, animatrice, et aussi chroniqueuse. Actuellement en couple avec le mannequin Hugo Philip, on peut dire que tout va bien pour l’influenceuse suivie par des milliers d’abonnés. Ce mercredi 20 octobre 2021, la jeune femme a décidé de poster un selfie où elle s’affiche dans ses draps, comme si elle venait juste d’ouvrir les yeux. En légende de son compte Instagram, Caroline Receveur précise qu’elle est en mode « pas réveillée« .

Si beaucoup de ses abonnés l’ont trouvé tout simplement magnifique, il y en a d’autres que le cliché a fait réagir. Ce fût le cas de l’actrice Davina Vigné, qui est en couple avec une star bien connue de M6. Il s’agit de David Mora, lui-même acteur dans la série comique Scènes de ménages sur M6. Pour la jeune maman de 34 ans qui peine à dormir à cause du bébé, le selfie de Caroline Receveur est tout simplement un mensonge !

« Excuse-moi, je n’ai pas bien compris quand tu dis ‘pas réveillée’. Quand je ne suis pas réveillée, j’ai cette gueule ! Un chtar, deux chtars, trois chtars, lance-t-elle en pointant des boutons sur son visage. Je suis fatiguée. J’ai envie de pleurer tellement j’ai des cernes, des cernes de tarba. Et toi t’es maquillée de ouf, t’as un contouring incroyable. Avec la lumière en plus j’ai une peau dégueulasse. T’es en train de me dire que tu n’es pas réveillée ? Arrêtez les meufs, arrêtez de dire que vous n’êtes pas réveillée alors que vous avez un maquillage de ouf et que vous êtes hyper bonnasse. Parce que je te le dis quand même : dans bonnasse, il peut y avoir connasse. Menteuse du maquillage va ! »…

Davina Vigné, maman fatiguée et jalouse !

Après s’être déchargée en commentaire de la publication de Caroline Receveur, la belle rousse apparaît sur son propre compte, dans une vidéo. On voit la jeune mère alors qu’elle semble faire une petite balade, qui semble ne pas encore avoir digéré l’histoire du selfie. S’adressant à ses abonnés, et dans un ton plein d’humour, elle répète « Pas réveillée ?’’, avant de reconnaître être parfaitement jalouse de cette situation. Davina Vigné demande alors à ses abonnés dans quel état ils sont lorsqu’ils ne sont pas réveillés. Ces derniers étaient nombreux à rire de la vidéo de la jeune femme, et de son humour. Espérons que Caroline Receveur ait pris son commentaire sur ce même ton.

Il faut savoir que depuis 9 mois environ, Davina Vigné et David Mora sont les heureux parents d’une adorable petite fille. Cependant, l’actrice était déjà mère d’un adolescent avant de se mettre en couple avec son actuel compagnon. Au mois d’avril, la belle rousse s’est confiée sur ses difficultés à ses abonnés sur son compte Instagram. Comme c’est le cas pour presque tous les parents, elle révélait que ses nuits étaient très courtes, et les pleurs de bébé inexplicables.

Forcément, cela génère des tensions, puisqu’avec la fatigue et les gestes répétitifs et ennuyeux, les choses deviennent encore plus compliquées. Pour déculpabiliser de ne pas être parfaite, Davina Vigné a dit avoir trouvé la solution. Se parler, ou verbaliser ses amis. Caroline Receveur en a-t-elle fait les frais ?