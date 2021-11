Charlene de Monaco : Retour de la princesse auprès des siens… La 1ère photo de la famille réunie vient d’être révélée !

Enfin, la princesse Charlene de Monaco est de retour chez elle, après des mois d’absence. En effet, elle a atterri en France ce lundi 8 novembre 2021, et on découvre déjà la 1ère photo de la petite famille qui s’est retrouvée.

La princesse de retour, fini les diverses rumeurs !

Après des spéculations, des rumeurs et autres, Charlene de Monaco est maintenant de retour parmi les siens, à la principauté. Il faut dire qu’elle était partie pour un voyage en Afrique du Sud, qui n’en finissait pas de s’éterniser. En effet, cela fait plus de 8 mois que l’épouse du prince souverain Albert de Monaco II a quitté la principauté. Elle s’était rendue en Afrique du Sud pour les obsèques du roi zoulou Goodwill Zwelithini.

Puisque le voyage s’est mis à s’éterniser, les monégasques avaient commencé par s’interroger sérieusement à propos de cette absence. De plus, la princesse n’était pas présente lors du Grand Prix de Formule 1; or, il s’agit d’un événement très important à Monaco. Il n’en fallait pas plus pour que toutes sortes de rumeurs commencent à circuler, dont celle de rupture. Finalement, le prince Albert II a dû intervenir pour stopper les divagations.

C’est par un communiqué qu’il a annoncé que son épouse s’était rendue en Afrique du Sud, son pays natal. Si la princesse n’était pas rentrée depuis, c’est en raison d’une infection de la sphère ORL qu’elle a eu. De ce fait, elle a dû se faire opérer 2 fois de suite, retardant ainsi son déplacement. Evidemment, elle ne pouvait prendre l’avion dans ces conditions. Il y a quelques semaines, le prince Albert II dans une interview, a affirmé que Charlène de Monaco serait de retour avant le 19 novembre 2021. Cette date est la fête nationale de Monaco.

De retour mais pas seule

Le prince Albert de Monaco II avait donc annoncé que son épouse allait beaucoup mieux, ce qui laissait envisager un retour dans un court délai. Certes il avait confié ne pas pouvoir donner de date précise, mais il a laissé entendre que cela ne saurait tarder.

Finalement, il a fallu quelques semaines de plus pour que la princesse Charlene de Monaco revienne au bercail. Cela s’est passé ce lundi 8 novembre 2021 très tôt dans la matinée, après plus de 10 heures de vol. La mère de famille est enfin de retour chez elle, elle atterrit sur le tarmac de l’héliport monégasque. La princesse a été accueillie par son époux le prince Albert II, mais aussi par ses deux enfants, Jacques et Gabriella. Les 2 petits l’attendaient un gros bouquet de fleurs en main.

Cependant, Charlene de Monaco n’est pas venue les mains vides. En effet, l’ancienne nageuse avait avec elle, un petit Rhodesian Ridgeback. On se rappelle qu’il y a quelques semaines, elle a annoncé la mort de son chien. Elle a donc trouvé un autre petit chien pour combler ce vide. Déjà, les 1ères photos de la famille réunie, circulent sur la toile. Les monégasques seront rassurés maintenant.