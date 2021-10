Objectif Top Chef : En complicité avec la production de l’émission, le candidat Loïc piège Philippe Etchebest !

Qui a osé piéger le terrible chef Philippe Etchebest !? Eh bien, c’est le timide Loïc, un candidat d’Objectif Top Chef. Pour y parvenir, le jeune homme a bénéficié de la complicité de l’équipe de production. Ce fût un pari gagnant pour le jeune homme, et surtout, le chef est tombé dans le panneau !

Tout un stratagème !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Top Chef (@topchefm6)

Une nouvelle semaine de diffusion a commencé ce lundi 25 octobre 2021 dans Objectif Top Chef. L’un des candidats chez qui le chef Philippe Etchebest s’est rendu pour trouver la perle, s’appelle Loïc. Il s’agit d’un jeune parisien de 19 ans, qui rêve comme les autres, de gagner Objectif Top Chef. Cela lui permettra de gagner sa place pour participer à Top Chef, un programme au level nettement plus élevé.

Loïc a préparé des gambas aux légumes verts pour le redouté chef Philippe Etchebest. Pour accompagner son plat coloré et végétal, il y avait du gaspacho aux asperges, des gambas, ainsi que des petits pois. Cependant, Loïc a un gros handicap, c’est sa grande timidité. Craignant d’affronter le chef, il a préféré imaginer tout un scénario pour présenter son plat. Alors, il a confié son assiette à Maya, pour le présenter à sa place.

Il s’agit d’un membre de l’équipe, la cuisinière attitrée d’Objectif Top Chef, celle qui nourrit les équipes du programme. Cette dernière a fait croire au chef que le plat spécial a été mitonné par elle pour lui faire plaisir, en l’honneur de …la saint Philippe !

Le chef tombe dans le panneau

Ne se doutant de rien, Philippe Etchebest commence sa dégustation, pendant que Loïc et sa sœur Armelle, regardent à travers un écran. Loin d’imaginer le traquenard, le chef ne peut s’empêcher de commenter le plat, soulignant les qualités et les défauts : « Non mais elle s’est éclatée Maya aujourd’hui, elle a pris le temps de faire des présentations. C’est bien, c’est joli ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par philippeetchebest_fan (@objectif_topchef)

Si cela a bien commencé, Philippe Etchebest a quand même noté un manque d’assaisonnements. Résultat, le plat était un peu fade. D’après le chef, il aurait juste fallu : « … une petite pointe de tabasco là, et tac ! ». D’ailleurs, il s’était donné comme mission d’en faire part à Maya. Finalement, Loïc se présente face au chef, et lui révèle la supercherie. Ce dernier, loin de se vexer, est tout simplement hilare de s’être fait avoir ainsi, par Maya « la chipie » !

Demandant au candidat la raison de toute cette mise en scène, ce dernier a avoué sa grande timidité. Pour Philippe Etchebest, cela ne tient pas, et il réplique au jeune homme que dans Objectif Top Chef, ce seront des millions de personnes qui le verront. Même s’il est timide, Loïc sait ce qu’il veut. Ainsi, il répond : « Je sais Chef, mais j’ai envie d’exploser, de me dévoiler à mesure des épreuves si j’ai la chance de continuer. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas cru en moi, qui m’ont dit que je ne ferais jamais de la cuisine, qui m’ont dit que je ne servais à rien, dans une cuisine tu es transparent ».

Son discours et son plat semblent convaincre Philippe Etchebest, qui lui donne 4 étoiles. Cette note bouleverse complètement le jeune parisien, qui peut déjà s’apprêter pour la prochaine épreuve d’Objectif Top Chef. On lui souhaite bien du courage !