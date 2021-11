L’amour est dans le pré : Les internautes scandalisés par le comportement de Valentin avec Natacha !

Les téléspectateurs de l’émission L’amour est dans le pré sont très impliqués dans les diverses histoires que vivent les protagonistes. Aussi, ils n’hésitent pas à exprimer leur ressenti, quand certains candidats ou prétendants ne se comportent pas bien. Ce 1er novembre 2021, c’est Valentin qui a causé une grosse déception auprès du public. Ce dernier a été plus que maladroit quand il a voulu faire ses adieux à Natacha.

Un rapprochement évident avec Charley

Au départ, la toile avait été plutôt attendrie par Valentin. Le candidat de L’amour est dans le pré est un producteur de fleurs comestibles. Le breton apparaît comme un homme timide et sensible, et quand son portrait a été diffusé, il est apparu avec son chat à l’épaule. Cependant, dans les épisodes qui ont suivi, les internautes ont été de moins en moins ravis du comportement affiché par Valentin.

Déjà il y a quelques semaines, le géant semblait incapable de la moindre séduction envers ses 2 prétendantes Charley et Natacha. De même, il s’était montré plutôt indifférent envers elles pendant le speed-dating. Les choses se sont gâtées ce 1er novembre 2021, puisque les internautes ont été ulcérés par le comportement de l’agriculteur. Pour une fois qu’il a décidé de porter de l’attention, cela s’est porté sur la prétendante Charley.

Sauf que Valentin a carrément laissé sa 2e prétendante Natacha toute seule, ne l’impliquant pas. C’est ainsi que cette dernière se retrouve toute seule à la plage, ou encore lors du dîner, elle est presque exclue, regardant les 2 autres roucoulés. De quoi échauffer les esprits des internautes. Le pompon, fût lorsque Valentin a définitivement fait son choix. Pas de surprises, il a décidé de garder Charley à ses côtés. Cependant, les téléspectateurs n’ont pas digéré ses manières au moment d’annoncer la nouvelle à Natacha.

Valentin dans le collimateur des internautes

Il a fallu qu’ils se rapprochent encore plus un matin, pour que Valentin porte définitivement son choix sur Charley, la belle dentiste. Pour Natacha, le sort était donc scellé, et il a fallu qu’elle plie bagage. Toutefois, avant cela, il fallait que la Valentin la mette au courant.

Le maraîcher à ce moment, a avoué la situation à Natacha alors qu’ils étaient debout entre 2 ouvertures de portes. Tout le long de son discours, il n’a pas osé regarder la jeune femme une seule fois, mettant fin à toute relation. Un tel comportement était intolérable pour les téléspectateurs de L’amour est dans le pré. Natacha, pour sa part, est apparue en plein désarroi et en larmes, ce qui a fendu le cœur des internautes, nourrissant leur rancœur pour Valentin.

Pour eux, ce dernier a cruellement manqué de tact et de sensibilité envers la jeune femme. Pour certains, l’agriculteur a été lamentable, un vrai goujat. Pour d’autres, Valentin a été lâche, et a manqué de manière. Pour d’autres encore, il leur a donné des envies de lui mettre quelques baffes !

Douce et adorable Natascha, cette dernière si elle perd son coup de cœur, a clairement gagné la sympathie des internautes.