L’amour est dans le pré : La mère d’Hervé, Bernadette sort une phrase qui fait rire les internautes… “Il est beau ? Ah bon?” !

Lundi 20 septembre dernier, a été diffusée une nouvelle émission de L’Amour est dans le pré. Dans celle-ci, Hervé a présenté à ses parents Simon et Bernadette, Stéphanie et Vanessa. C’était une séquence qui a régalé les internautes qui étaient surpris par les observations de la mère de l’éleveur.

Hervé présente ses deux prétendantes à ses parents

Le long de toute sa vie jusqu’au niveau où il en est, Hervé n’avait jamais eu de femmes à ses côtés. Évidemment, il faut exclure sa maman puisqu’il s’agit de celle qui l’a mis au monde et l’a élevé. L’éleveur de vaches laitières dans les Hauts-de-France confie qu’il n’a jamais couché avec une femme. Au moment de l’enregistrement de son portrait, il ajoute face à Karine Le Marchand que la page est vierge.

Désormais, Hervé a avec lui, deux femmes Stéphanie et Vanessa qui disputent la seule place disponible à la ferme. Le lundi 20 septembre 2021, Hervé était à l’honneur dans un nouvel épisode de L’Amour est dans le pré. Il a choisi de présenter ses deux prétendantes à ses géniteurs, Simon et Bernadette. Ces derniers se sont déjà fait connaître aux téléspectateurs dans les précédents épisodes.

Très vite, les téléspectateurs se sont régalés avec leurs punchlines et accents picards très prononcés. Bernadette désapprouve même le fait d’avoir été aussi mise en avant dans l’émission. D’ailleurs, elle affirme qu’elle trouve qu’on la voit un peu trop alors que ce n’est pas elle la célébrité. Toutefois, elle se plaît à jouer le rôle d’un petit personnage sur les écrans. Pour elle, c’est du cinéma qu’elle fait pour faire rigoler tout le monde, et cela l’amuse bien.

Les téléspectateurs affectionnent tout particulièrement Bernadette

Trop drôle Bernadette, la mère d’Hervé (ADP 16) ! Elle joue la comédie et assume pleinement https://t.co/Ci9phdWN8g — TéléStar (@Telestarmag) September 21, 2021

Pendant la rencontre entre les deux prétendantes et la mère de l’éleveur, Bernadette leur demande à savoir ce qui les attire dans le portrait d’Hervé. À Stéphanie de répondre qu’elle est intéressée par la simplicité et le côté naturel de son prince. La seconde quant à elle va plus loin en répondant qu’Hervé est quelqu’un de simple, travailleur et beau. Face à ce dernier compliment, la maman d’Hervé lance : ‘’Il est beau ? Ah bon ?’’.

Voilà une réplique qui n’a pas laissé les internautes qui ont explosé de rire. Cependant, Bernadette ne s’est pas arrêtée là, car après le départ des prétendantes, elle a fait fort. À ce moment, elle a fait une confidence à la caméra. Pour elle, c’est amusant de voir son fils entouré de deux femmes. Elle ajoute ensuite qu’elles sont gentilles, qu’elles sont juste comme elles sont, ni belles ni laides, juste normales.

Les internautes complètement régalés par la mère d’Hervé ont laissé beaucoup de commentaires qui le laissent voir. Pour les uns, elle est une femme incroyable et la star de la saison. Pour certains, Bernadette est magique et ‘’déchire’’. Pour d’autres, elle est l’héroïne et flingue en toute ignorance avec de belles punchlines ‘’au top’’.

Ce sont là autant de commentaires qui prouvent à quel point elle a conquis le cœur des internautes.