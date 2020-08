Koh Lanta : les visages des nouveaux candidats de la saison 19 sont enfin connus… on va se régaler !

Plusieurs nouveautés ont été annoncées, à commencer par le nom de cette future saison qui est intitulée « Les 4 Terres ».

Qui seront les candidats de la prochaine saison ?

Koh Lanta, les fans le savent, est un jeu d’aventure où le gagnant n’est pas forcément celui qui a le plus gros muscle. 24 candidats au départ, il ne restera qu’un seul gagnant à la fin. Chaque année, la production récolte toujours autant de candidatures, et pourtant, l’environnement du jeu est plutôt rude, avec une absence totale de confort, et bien d’autres désagréments.

Cela ne décourage pas les candidats au casting, qui sont toujours prêts à s’envoler pour les îles Fidji. Pour la saison à venir, on connaît déjà les 24 candidats sélectionnés pour s’affronter dans Koh-Lanta : Les 4 Terres. Il s’agit d’Adrien, Alexandra, Alix, Angélique, Aubin, Ava, Bertrand kamal, Brice, Carole, Diane, Dorian, Estelle, Fabrice, François, Hadja, Joaquina, Jody, Laurent, Loïc, Lola, Marie-France, Mattieu, Sébastien, et Samuel.

Si cette saison a été baptisée Koh-Lanta : Les 4 Terres, c’est pour une bonne raison. Il s’agit d’une nouveauté instaurée dans le jeu par la production. Cela consiste à faire s’affronter, les pôles géographiques de la France. Ce sera donc 6 candidats répartis dans les équipes du nord, du sud, de l’ouest et de l’est.

A quoi s’attendre pour Koh Lanta 2021 ?

Concernant les 24 candidats divisés en 4 équipes, c’est une première dans l’histoire de l’émission, depuis 19 ans qu’elle existe. Il faut savoir que pour la répartition des candidats, leur région d’origine a été prise en compte. C’est donc avec ferveur et fierté que chaque membre défendra sa tribu dès le départ.

La productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert a confié qu’ils ont tenu compte de cet aspect lors des castings. D’après les témoignages de l’équipe de tournage cela aurait porté des fruits. D’ailleurs, le directeur des programmes de la société qui produit l’émission, Julien Magne, Koh-Lanta : les terres, aurait dépassé leurs espérances.

Autre nouveauté dans le jeu, les téléspectateurs découvriront l’îlot de l’exil, une île extrêmement hostile. Elle accueillera l’équipe qui arrivera en dernière position, après chaque épreuve de confort. Notons que pour la saison prochaine, le casting sélectionné s’annonce plus jeune que d’habitude. Pour ce qui est des habituels affrontements, des coups bas et autres stratégies…, ils ne manqueront certainement pas dans ce jeu d’aventure.

Le confinement, une période favorable à la saison écoulée !

Etant donné que la diffusion de l’émission Koh-Lanta de cette année coïncidait avec la période du confinement, on peut dire que « L’île des héros » a comblé ses producteurs en termes d’audience. Pratiquement devenue « le feuilleton du confinement », l’émission a meublé le vendredi soir de bon nombre de téléspectateurs.

Mieux, l’émission a réussi à attirer un nouveau public, et même à ramener d’anciens fans. Ainsi, la saison 18 de Koh-Lanta a été une très bonne saison, avec un gain d’audience de 60% ! Le défi pour la chaîne et les producteurs pour la saison prochaine, sera de satisfaire tout ce beau monde, afin de maintenir l’audience acquise.

Pour cela, les producteurs ont plusieurs tours dans leurs manches, en plus des nouveautés déjà évoquées. Aussi, il n’y aura plus d’émissions sans conseil, ou alors sans épreuve d’immunité. Fortement décrié par les fans, les producteurs en ont tenu compte pour la future saison.

On attend donc de découvrir Koh-Lanta : les 4 Terres, qui semble bien loin de tout ce qui a été présenté jusque-là !