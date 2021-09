Koh-Lanta, La Légende : Les nouvelles équipes rouge et jaune sont formées pour la saison anniversaire du programme… Que le spectacle commence !

Les équipes se sont mélangées dorénavant et ne sont plus unisexes. Depuis ce mardi 14 septembre 2021, tous les aventuriers de Koh-Lanta, La Légende ont été mélangés. Ils ont ensuite été séparés en 2 groupes mixtes, et les épreuves ont aussitôt commencé. Un nouveau départ pour les candidats qui doivent se réorganiser.

Chamboulement total pour cette saison de Koh-Lanta, La Légende

Il y a de la nouveauté dans l’air, et pas qu’un peu. Dans les 1ers épisodes du jeu, les aventuriers ont été séparés en 2 groupes distincts. Il y avait le groupe des femmes d’un côté, et celui des hommes de l’autre. Un style particulier et inédit pour les téléspectateurs du programme. Aussi, il n’y a pas eu d’épreuves en équipe jusque-là. Pour le moment, les candidats ont uniquement eu droit à des affrontements individuels. De même, dans chaque équipe, il y a eu des éliminations, et on n’avait pas encore assisté à une épreuve de confort. C’est cette épreuve qui permet aux candidats de gagner de quoi améliorer leur vie dans l’aventure.

Il y a eu au total 4 éliminations. Chez les femmes, il s’agit de Cindy et Karima et du côté des hommes, il s’agit de Patrick et Ugo. Toutefois, les éliminations n’étaient pas définitives, et les cartes ont été redistribuées à nouveau. Ce mardi 14 septembre, les téléspectateurs étaient à nouveau réunis pour en découvrir plus dans l’émission de Denis Brogniart.

C’est ainsi qu’il y a eu l’épreuve de confort, mais également un nouveau regroupement. Les aventuriers de Koh-Lanta, La Légende se sont séparés cette fois en équipe rouge et jaune comme expliqué plus haut. Par ailleurs, rien n’est jamais simple dans Koh-Lanta. Ainsi, les affrontements ont eu lieu au même moment où il fallait constituer les équipes rouge et jaune.

Les nouvelles équipes jaune et rouge

Résumons un peu ce qui s’est passé dans Koh-Lanta, La Légende ce mardi 4 septembre 2021. Dans les épreuves passées, c’est Clémence et Loïc qui les ont remportées. Ils ont donc obtenu un foulard chacun, devenant la personne qui défendra l’une des 2 équipes. Pour les rouges, ce fut Loïc, et pour les jaunes, Clémence. Chacun des candidats a dû affronter un parcours d’obstacles, pour récupérer la torche appartenant à un autre aventurier. La personne concernée fait de même pour sélectionner une autre torche. Au fur et à mesure que les torches sont sélectionnées, les équipes sont formées.

De ce fait, il n’y a pas de concertation, et chacun à tour de rôle, les candidats choisissent une personne selon leur affinité. Peu après, on avait les 2 équipes de rouge et jaune parfaitement constituées, selon le feeling de chaque personne. A la fin, il y a eu chez l’équipe jaune : Clémence qui a obtenu le foulard, puis Claude, Candice, Coumba, Christelle, Sam, Phil et aussi Maxime. Chez l’équipe des rouges, on avait donc Loïc, ainsi qu’Alix, Laurent, Jade, Teheiura, Clémentine, Namadia et enfin Alexandra.

Après une épreuve de confort, l’équipe des jaunes a remporté un kit de pêche, ce qui leur a permis de se régaler de poissons. D’un autre côté, grâce aux talents de Teheiura, l’équipe des rouges s’est nourrie d’un délicieux poulpe. Pas mal pour les 2 équipes…