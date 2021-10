Koh-Lanta 2023 : Denis Brogniart dévoile la prochaine destination du jeu… Les internautes sont ravis !

Alors même que Koh Lanta, La Légende est en pleine diffusion, la prochaine saison de « Koh-Lanta » est déjà en préparation. C’est en tout cas ce que laisse suggérer la photo suivie d’une légende sans équivoque de l’animateur du jeu. C’est sur le compte Instagram de Denis Brogniart que les fans l’ont découvert ce jeudi 28 octobre 2021. Une chose est sûre, ils en sont très contents…

Destination Asie pour Koh Lanta !

Nouvelle destination pour la prochaine saison de Koh Lanta, et c’est Denis Brogniart qui l’a annoncé sur son compte Instagram ce jeudi 28 octobre 2021. En effet, l’animateur a confié à ses abonnés qu’il est présentement en voyage. A voir les photos paradisiaques, on pourrait croire que c’est les vacances pour l’homme de 54 ans, mais il n’en est rien.

C’est en réalité un gros indice que Denis Brogniart a laissé aux fans du jeu Koh Lanta, concernant le lieu où se déroulera l’édition prochaine. Eh oui, pas de perte de temps, aussi, pendant que Koh Lanta, La Légende continue d’être diffusée, la suite se prépare déjà. Aussi, on dirait bien que cette fois encore, le tournage se déroulera sur une île magnifique.

Pour le tournage de la saison actuelle des All Stars, l’équipe de production s’était installée en Polynésie française. C’était il y a quelques mois, mais cette fois, Denis Brogniart a informé ses abonnés qu’il s’est trouvé un nouveau « bureau« . Très proche de sa communauté sur les réseaux sociaux, le présentateur de TF1 leur a partagé un cliché de l’endroit où il se trouve actuellement. Il s’agit d’une splendide plage de sable fin, se trouvant apparemment en Asie, d’après l’un de ses hashtags. Denis Brogniart a écrit qu’il était conscient d’être chanceux, tant mieux pour lui…

Les fans de Koh Lanta s’en réjouissent

En route pour l’Asie donc pour Koh Lanta 2023, une très bonne nouvelle pour les fans du jeu. Notons qu’il s’agit surtout des fans de la 1ère heure du jeu, qui sont nostalgiques. En effet, on se rappelle que la toute 1ère édition de Koh Lanta s’était déroulée en Thaïlande. A l’époque, le programme était présenté par Hubert Auriol.

Il faut savoir que Koh Lanta a été tourné plusieurs fois sur le continent asiatique, à chaque fois à divers endroits. Ainsi, il y a eu un tournage au Cambodge, en Malaisie, et aussi aux Philippines. La question se pose maintenant de savoir si l’émission se déroulera cette fois encore dans une autre région, ou si ce sera dans l’une de celles qui ont déjà accueilli les candidats. Nul doute que Denis Brogniart finira par en informer ses fans.

En attendant plus d’informations sur cette prochaine édition, les fans continuent de suivre la saison spéciale en cours. Cela se passe mardi soir sur TF1, et jusqu’à présent, chaque épisode est fait de rebondissements et de surprises. Des surprises pas toujours bonnes, qui font craquer les candidats, et font réagir les internautes. Ces derniers, parfois très virulents, ont poussé la chaîne et la production à les rappeler à l’ordre.