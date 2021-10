Familles nombreuses : L’émission accueille une nouvelle tribu, qui à peine arrivée, est déjà fortement critiquée… La maman réplique aussitôt… « On s’en fout » !

L’émission Familles nombreuses, la vie en XXL, est très appréciée par le public français. Elle accueille ce mois de nouveaux venus. Il s’agit de la tribu Roméro. Malheureusement, dès leur arrivée dans l’émission, les membres de cette famille sont l’objet de nombreuses critiques. Seulement, la maman de la tribu n’est pas du genre à se laisser faire. Elle répond à ses détracteurs auprès de Télé-Loisirs.

Familles nombreuses : Bienvenue à la famille Roméro

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Familles Nombreuses | TF1 (@famillesnombreusestf1)

Au cours de ce mois d’octobre, l’émission Familles nombreuses, la vie en XXL a accueilli une nouvelle famille. Il s’agit de la famille Roméro, venue tout droit des Bouches-du-Rhône. Elle fait son entrée dans le programme, le 11 octobre 2021. La famille se compose avant tout des parents, Souad et Mario. Ceux-ci ont cinq enfants : Rachel, 20 ans, Kézia, 15 ans, Mario, 12 ans, Laina, 6 ans et enfin Isaac, 4 ans et demi. Ainsi, chaque membre de la famille Roméro verra désormais son quotidien diffusé sur TF1.

On aurait pu s’attendre à un accueil chaleureux de la part du public pour ces nouveaux venus dans l’émission. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Dès leurs premières apparitions, ils ont fait l’objet de nombreuses critiques. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas fait l’unanimité auprès du public. Celle qui a surtout été visée, c’est Souad, la mère de famille.

Dans les commentaires, les spectateurs lui reprochent d’être trop « gueularde ». D’autres la trouvent vulgaire, agressive, et certains trouvent même qu’elle fait peur. Comme on pouvait s’y attendre, la principale concernée n’est pas restée silencieuse face à toutes ces critiques.

Familles nombreuses : La mère de la nouvelle tribu répond aux critiques

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Familles Nombreuses | TF1 (@famillesnombreusestf1)

S’exposer aux regards du monde en participant à une émission télévisée présente de nombreux inconvénients. Ça, la famille Roméro l’a compris assez tôt. Face aux nombreux spectateurs qui s’acharnent contre cette tribu, les professionnels des médias ont décidé de leur donner la parole. Ils se sont donc rapprochés de Souad, la mère de famille et la principale cible des attaques.

Dans ses propos, elle reconnaît avoir un fort caractère. Comme elle le dit elle-même, les gens du sud sont connus pour être des gueulards. Ils parlent fort et très souvent avec de grands gestes. Cette façon de s’exprimer est donc dans sa nature tout simplement. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit méchante ou agressive. « On est des ‘gueulards’ mais on a un grand cœur ».

Souad ne se laisse donc pas atteindre par les critiques qu’elle reçoit. Elle ne s’excuse pas non plus pour sa personnalité, car il s’agit de son identité. Elle précise aussi qu’elle ne changera rien pour plaire aux autres, car peu importe ce que l’on fait, les critiques ne manquent jamais. « On s’en fout, notre vie est simple. On est comme on est ».

La jeune maman du sud préfère ne garder que le positif. Elle remercie d’ailleurs toutes les personnes qui lui adressent des messages d’encouragement. En effet, elle reçoit en dehors des critiques, des messages très touchants qui lui font vraiment plaisir. Pour elle, ce sont ces personnes bienveillantes qui méritent son attention… et elle a bien raison !