Danse avec les stars saison 11 : Découvrez cette grande modification qui a complètement déconcerté Chris Marques et surprendra les téléspectateurs !

Chris Marques est totalement déçu. Le programme Danse avec les stars fait son grand retour sur les écrans. A cet effet, la production a opéré d’un énorme changement qui ne dit pas son nom sur le plateau de l’émission. Depuis qu’ils sont au courant, les membres du jury de TF1 ont désormais de quoi être perdus. Quant aux spectateurs, ils ne sont certainement pas au bout de leurs surprises.

« Danse avec les stars, différent de ce qu’il était »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

Il ne serait plus correct d’affirmer que Danse avec les stars demeure la même émission qu’auparavant. Plusieurs internautes sans aucun doute laisseront des commentaires allant dans ce sens lorsqu’ils découvriront la saison 11 de l’émission de TF1. Après avoir été absent pendant deux années, le grand programme a fait son grand retour hier vendredi 17 septembre.

L’émission ne revient pas indemne, mais plutôt avec des changements considérables. Camille Combal aura toujours l’apanage de la présentation du show. Karine Ferri quant à elle ne se montrera que lors de la seconde moitié de la soirée. Pour en venir au jury, il est enregistré là un très grand changement.

Comme Camille Combal, Chris Marques aussi conservera son rôle, notamment sa place de juré. Par contre, il aura à ses côtés Jean-Paul Gaultier, François Alu et Denitsa Ikonomova. Le danseur classique François Alu est celui qui aura le privilège de remplacer Patrick Dupond, disparu le 5 mars dernier.

Les jurés désormais dépossédés de pancartes pour les notes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chris Marques (@lechrismarques)

Toutes les modifications précédemment citées ne sont pourtant rien comparées aux changements dont a fait l’objet la mécanique de l’émission. D’abord, les téléspectateurs ont dû attendre le prime en live pour le découvrir. À l’issue des éliminations aux deux premiers primes, le casting sera au grand complet avec les 11 candidats le 1er octobre.

Par ailleurs, comme le quotidien l’avait annoncé, pendant les deux premières soirées, le jury qualifiera désormais une star avec un buzzer. L’unique condition à remplir pour appuyer sur ce buzzer et retenir un candidat est que tous les jurés doivent être d’accord. Pendant la troisième semaine, le pouvoir du buzzer sera sans appel, car il peut expédier un couple en dernière chance.

Il faut aussi rappeler le ‘’hot seat’’ qui pourra accueillir le duo le plus faible en bas du classement. Il s’agit du fauteuil dans lequel il pourra suivre le prime et prier pour qu’un autre duo échoue. Cela lui permettra par la suite de prendre la place et se relancer dans la course.

Le décor de Danse avec les stars a aussi eu un gros coup de changement. Les jurés désormais sont installés sur des sièges en face des écrans géants. Il n’y aura plus de pancarte pour donner les notes, car cela se fera désormais sur l’écran. Cette nouveauté scandalise évidemment Chris Marques qui aimait bien sortir sa pancarte, mais qui ne le pourra plus.

Bien que très triste par ce changement, il reconnaît qu’il s’agit d’une mesure qui rend l’émission plus dynamique.