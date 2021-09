Mort de René Malleville : Grand supporter de l’Olympique de Marseille et ancien chroniqueur de TPMP… Il a perdu son combat contre la maladie !

Une terrible nouvelle ce dimanche ! Alors qu’il avait des problèmes de santé depuis quelques temps, René Malleville vient de rendre son maillot. En effet, âgé de 73 ans, cet ancien chroniqueur de l’émission de Cyril Hanouna est décédé ce dimanche 19 septembre 2021.

René Malleville : l’un des plus grands supporters du club phocéen !

Je viens d apprendre la disparition de René Malleville. Je suis dévasté. Je l aimais tant. Il a marqué l histoire de ma vie et je garderais a jamais son sourire et les rigolades qu on a fait ensemble gravés dans ma tete. Mes pensées vont a sa famille. Tu vas tant nous manquer😢 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 19, 2021

C’est toute la ville de Marseille qui est en berne ce dimanche, alors que René Malleville vient de s’éteindre. Grand supporter de l’équipe de Marseille, il a également été chroniqueur sportif. Décédé à l’âge de 73 ans ce dimanche 19 septembre 2021, c’est une bien triste nouvelle pour les supporters de l’OM. Notons que l’homme avait des problèmes de santé depuis quelques temps. D’ailleurs, il y a un peu plus d’un mois, un média rapportait que son état de santé était préoccupant.

Connu pour son franc parler, René Malleville qui avait l’habitude d’assurer une chronique, « La Minute de René », a fait comprendre sa situation. Ainsi, le média a expliqué de la part du chroniqueur, qu’il ne pourrait pas assurer sa rubrique pour le moment. Des examens plus approfondis étaient nécessaires pour sa santé. Malheureusement, René Malleville ne reviendra plus assurer cette chronique, lui qui avait pris ses distances avec les réseaux sociaux entre temps.

Qui est René Malleville ?

🙏 L’OM est en deuil. René Malleville, fan inconditionnel du club phocéen, s’est éteint ce dimanche à l’âge de 73 ans. Atteint d’un cancer, il avait récemment reçu le soutien de son club de cœur, qui doit disputer un match au Vélodrome dans quelques heures face à Rennes. — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2021

L’Olympique de Marseille n’est pas qu’un club pour René Malleville, c’est toute sa vie. Déjà tout jeune, il a eu un coup de foudre pour cette équipe lors d’un match au stade Vélodrome. Après avoir été chauffeur de bus de profession pendant un moment, René Malleville s’est intéressé à la politique. Il est alors devenu conseiller municipal du maire Gaston Defferre, on était alors en 1977.

7 années après, l’homme a mis sur pied une organisation syndicale qu’il a créée lui-même. Délaissant tout cela, il est devenu propriétaire d’un bar dans sa ville à Marseille. Il s’est aussi concentré sur le foot, organisant des rencontres qui réunissaient son groupe de supporters de l’OM.

Dans les années 2008, René Malleville est devenu « conseiller communautaire et délégué aux sports dans la mairie du 2e secteur ». Il revient ainsi à la politique, et commence par se faire connaître dans les médias avec son franc-parler. C’est 4 années plus tard que la rubrique « Minute de René » voit le jour. C’est là où il débriefe tous les matchs de l’Olympique de Marseille, son club préféré. En 2020, Cyril Hanouna recrute René Malleville parmi ses chroniqueurs dans Touche pas à mon poste.

Il fait carton plein auprès des téléspectateurs de l’émission, qui apprécient sa gouaille. Cependant, en raison de tensions au sein de l’équipe, puisqu’il semble qu’il ne s’entend pas avec tout le monde, il finit par partir. Notons que beaucoup étaient tristes de son départ, à commencer par Cyril Hanouna. Cependant, René Malleville apparaissait sur les réseaux sociaux, enchantant les internautes, qui ne se lassent pas de ses coups de gueule. La voix de René Malleville manquera à Marseille…