Charles Barkley (NBA) : le basketteur regrette le fin de son amitié avec Michael Jordan

Tous les passionnés de basketball s’en rappellent, Michael Jordan et Charles Barkley, étaient de très grands amis, n’hésitant pas à afficher leur amitié dès qu’ils en avaient l’occasion.

Depuis hier, lundi 20 avril, le documentaire « The Last Dance » consacré à Michael Jordan est disponible sur Netflix, et pour l’occasion la plateforme a mis les petits plats dans les grands, avec des interviews exclusives et des images inédites. Évidemment, durant ce processus de promotion, de nombreuses anecdotes sur la star de basket ressortent dans les médias. Parmi elles, son ancien ami et coéquipier, Charles Barkley, n’a pas hésité à se confier sur leur belle amitié et la raison qui a sonné le glas de celle-ci.

Charles Barkley est nostalgique de son amitié avec Michael Jordan

Vers la fin des années 80, début des années 90, les deux basketteurs Michael Jordan et Charles Barkley étaient liés par une amitié particulièrement forte, au point de partager ensemble de nombreuses heures sur les greens de golf. Alors que leurs familles respectives s’entendaient également à merveille, leur relation a pris subitement fin autour de 2018, à cause d’une altercation anodine entre les deux hommes, qui aurait franchement pu être évitée. N’ayant rien à cacher, Charles Barkley raconte plus en détail ce qu’il s’est passé, dans le podcast « The Athletic » de David Aldridge.

« Nous étions de très grands amis. Michael me manque et je l’aime. Je ne lui souhaite que du bien et il reste à mes yeux le meilleur joueur de tous les temps. Mais il n’a visiblement pas apprécié certaines choses que j’ai dit sur ses qualités de manager… C’est triste, mais je dois faire mon job. Nous ne pourrons jamais nous réconcilier, parce que je n’ai rien fait de mal. J’aimerais être ami avec MJ, il a été bon avec moi pendant plus de 20 ans, je l’aime comme un frère. Mais lors de notre dernière conversation, il n’a vraiment pas aimé certaines choses que j’ai dit. Pourtant, mes critiques étaient justes. C’est triste que les choses se soient terminées ainsi, mais j’ai un travail à faire. Ma critique était sur son entourage surtout. J’ai dit qu’il avait embauché trop de gars qui disaient oui à tout. Ils voulaient juste pouvoir se déplacer en jet privé. »

L’amitié de Charles Barkley et Michael Jordan risque de ne jamais s’arranger

D’après des sources proches du numéro 23 de Chicago, Michael Jordan serait une personne particulièrement rancunière et fière. Partant de ce postulat, il paraît peu probable que la légende du basket fasse machine arrière, et revienne vers son ancien ami.

Toutefois, cette déclaration pourrait sonner comme une main tendue par Charles Barkley.

Il n’est donc pas impossible que son ancien partenaire de golf y soit sensible, et reprenne contact avec lui.

Même si les deux hommes ont choisi de faire évoluer leur carrière différemment, on leur souhaite de se retrouver après cette intervention. Après tout, l’amitié est une chose précieuse, et il n’est jamais trop tard pour la préserver, peu importe la raison derrière les frictions qui ont pu se faire sentir.