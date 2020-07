Christian Quesada en prison : un projet de film évoqué reste très inquiétant !

Alors qu’il vient d’être condamné à trois ans de prison pour corruption pour mineurs, détention et diffusion d’images pédopornographiques, Christian Quesada reste un sujet qui fait débat. Après le délibéré du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, de nombreuses personnalités des médias se sont indignées de cette peine de prison qu’il juge ‘trop courte’. Dans l’émission Touche Pas à Mon Poste, qui a régulièrement évoqué l’affaire et ses rebondissements, certains chroniqueurs se sont révoltés. Benjamin Castaldi s’est vivement emporté à ce sujet et a déclaré : ‘Trois ans quand on est récidiviste, pour moi ça n’était pas assez, ça méritait beaucoup plus. Dans ce pays, des gens sont condamnés pour des choses beaucoup moins graves que ce qu’il a fait’ avant de terminer une phrase choc : ‘il va ressortir et vous savez quoi, il va recommencer, il fera un drame et on dira et bien voilà’.



Benjamin Castaldi n’est pas le seul à imaginer le pire en pensant à la sortie de prison de l’ancien vainqueur des 12 Coups de Midi. En effet, Claire, une de ses anciennes concurrentes de l’émission qui le connait bien fait des révélations assez effrayantes.

C’est elle qui est parvenue à éliminer le détenteur du record de l’émission, après plus de 193 victoires. Christian Quesada est alors passé de ses revenus du RSA aux 800 mille euros. Il a été récemment dépassé par un autre candidat, Éric, que Jean-Luc Reichmann n’a pas hésité à mettre en avant au profit de Christian.

Si elle juge la peine pas assez sévère, elle a répondu aux équipes de Cyril Hanouna dans Ce Soir chez Baba.

Selon elle, étant donné que Christian Quesada a déjà effectué un an de détention provisoire, il risque de sortir dans moins de six mois. Une sortie qui ulcère la jeune femme puisque l’homme de 55 ans lui a déjà envoyé des images à caractère pornographique. Par ailleurs, elle estime qu’il va revenir sur le devant de la scène parce qu’’il ne pourra pas se passer de la médiatisation’.

Il a tellement besoin de cette lumière qu’il va revenir. Il voudra raconter sa version des faits… Je ne suis pas sûre qu’un tel personnage mérite qu’on parle encore de lui.’

Son autobiographie adaptée au cinema ?

Son ascension fulgurante en avait ému plus d’un. Alors qu’il croulait sous les dettes et vivait difficilement grâce à ses revenus du RSA, Christian Quesada était invité sur les plateaux de plusieurs médias du pays. Le Maître de midi, c’est le nom qu’il choisi même pour nommer son autobiographie en 2015. Dans cet ouvrage, il raconte tout : de la perte de son travail, à son expérience dans la rue. Dans son livre, il avoue eu des problèmes d’addiction : des dépendances à la drogue et à l’alcool qui font aussi partie de sa sombre histoire.

Cette histoire il la voyait bien, racontée au cinéma. Christian Quesada révélait d’ailleurs au Figaro que des producteurs étaient même en discussion avec sa maison d’édition.

‘Des maisons de production se sont penchées sur une adaptation possible de mon livre. Ça ne m’étonne pas, puisque les personnes qui l’ont lu me disent que lorsqu’on est en train de lire mon histoire, on a l’impression de voir un film se dérouler.’ – Chrisitian Quesada

Bien évidemment ces propositions dataient d’avant sa mise en examen en 2019 mais la question de sa sortie de prison reste un sujet qui cristallise ses anciennes victimes.

Christian Quesada avait déjà condamné pour des faits similaires en 2002 et 2009, bien avant sa participation à la célèbre émission de TF1.

Il était pourtant le candidat préféré des Français et il avait eu l’occasion de gagner une somme considérable, mais il a rapidement connu une descente aux Enfers. De ce fait, une telle médiatisation peut être difficile pour certaines personnes, d’où les inquiétudes par rapport à ce projet de film. Il faut noter que l’histoire pourrait inspirer des scénaristes qui n’hésiteraient pas à projeter cette notoriété sur le petit écran par exemple. Ce n’est pas la première fois qu’un tel biopic pourrait voir le jour, mais celui-ci serait susceptible de déranger.

Il faudra donc attendre quelques semaines ou plusieurs mois pour savoir si ce projet est en mesure de voir le jour. Connaîtra-t-il un véritable succès ? Difficile pour l’instant de répondre, mais les Français semblent très respectifs à toutes les actualités concernant Christian Quesada qui a été une figure emblématique des 12 Coups de midi sur TF1.