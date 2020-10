Fêtes de Noël : les familles pourront-elles se réunir ? De nombreux problèmes se dessinent

Dans un peu plus de deux mois, nous aurons le privilège de fêter Noël, mais la période sera sans doute très bizarre à cause du coronavirus. La maladie rythme notre quotidien depuis mars 2020 et, pour l’instant, l’espoir ne semble pas être au rendez-vous chez les Français. Si certains ont décidé d’annuler leurs vacances pendant les congés de la Toussaint à cause du Covid, les réunions de famille seront-elles au programme pour cette fin d’année ?

Decembre de cette année là, ça ne serait pas mieux qu’on disent aux enfants là que Coronavirus a tué le père Noël 😂😂😂 on aura la paix comme ça ! — 🕊Le Respect IVoiRien 🧐👨‍💻 (@Idriss_dsk1er) October 6, 2020

Le casse-tête des réunions de famille pour Noël

Généralement, les grandes familles se réunissent pour le 24 au soir afin de célébrer dignement Noël. Le lendemain, il y a souvent un acte 2 avec l’autre partie de la famille ou pour finir les restes de la veille, il faut également ouvrir tous les cadeaux. Quelques semaines plus tard, c’est au tour du réveillon de la Saint-Sylvestre d’être préparé. Toutefois, avec le coronavirus, la tradition pourra-t-elle être réalisée ?

Pour l’instant, il n’y a pas de reconfinement, mais Jean Castex ne souhaite rien exclure puisque le coronavirus est finalement une maladie inconnue .

. Ce sont les personnes âgées qui sont les plus à risque face à ce virus, certaines familles pourraient alors annuler les fêtes.

D’autres prendront sans doute un maximum de précaution avec du gel hydroalcoolique et des masques.

Ça sent le nouveau confinement jusqu'à Noël DIRECT. Covid-19 : Emmanuel Macron va s’exprimer mercredi au 20 h de TF1 et France 2 #Coronavirus #Santé #Virus @OuestFrance https://t.co/L27P9NVqMn — Vincent Breton (@VincentBreton) October 12, 2020

Finalement, les réunions dans la famille ressembleront à vos repas au restaurant. Il faudra éviter le plus possible de se toucher, de s’embrasser, il sera impératif de toujours rester à distance d’un mètre au minimum et de porter un masque lorsque la distanciation sociale n’est pas envisageable. Il sera aussi préférable de prendre une grande table avec une distance suffisante entre les convives.

Pourrons-nous parcourir la France pour Noël ?

Il y a sans doute peu de risques que le gouvernement interdise les fêtes de Noël en famille, mais Olivier Véran mettra forcément en avant toutes les précautions à prendre. Si un reconfinement localisé ou généralisé est envisagé, la réunion avec votre famille pour Noël sera vite décidée. Par contre, les limitations seront-elles présentes ? En effet, si vos parents habitent à 800 km de votre domicile, pourrez-vous les rejoindre ? Il y a de nombreuses incertitudes concernant le reconfinement ou les limitations pour les déplacements.

Il suffit de prendre en compte les témoignages sur Internet notamment via les réseaux sociaux pour comprendre que certains ont déjà annulé les fêtes de Noël, d’autres sont dans le flou et des Français envisagent tout de même une réunion malgré le coronavirus. Si vos parents habitent dans un autre pays, il y aura par contre un problème de frontières.