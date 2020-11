Wejdene se retrouve à Dubaï pour profiter d’une sortie en jet-ski, découvrez sa tenue !

Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre que Dubaï est une destination très appréciée par les inconnus, mais également les stars de la chanson ou encore de la télé-réalité. Vous pouvez d’ailleurs retrouver une multitude célébrités comme Maître Gims qui était aux côtés de Nabilla et Thomas Vergara. En ce qui concerne Wejdene, elle a publié sur son compte Instagram quelques clichés réjouissants avec notamment sa sortie en jet-ski.

Wejdene pose avec une tenue très réjouissante

Vous avez d’un côté Dubaï et de l’autre le jet-ski, ce sont généralement les deux passions des stars lors des vacances. Il faut savoir que la France est confinée et la saison n’est pas propice à ce genre de sortie. Par contre, Dubaï offre un climat tout à fait sympathique et les voyages semblent être envisageables, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux pays à cause de la situation sanitaire. Les internautes peuvent alors suivre les péripéties de Wejdene, qui a également dévoilé un nouvel album.

Celle qui a 16 ans seulement connaît un succès sans précédent auprès de la jeune génération .

. Certains aimeraient d’ailleurs un featuring avec plusieurs personnalités comme Aya Nakamura qui est aussi très appréciée.

Les photos, les vidéos ainsi que les stories de Wejdene sont largement commentées et ce sont des milliers de likes qui ont été identifiés.

Vous pouvez aussi retrouver la chanteuse avec une tenue très sympathique, elle porte un maillot de bain deux pièces et une chemise.

Les internautes ont donc reconnu que la star était vraiment très belle.



La chemise avec le maillot de bain reste le combo parfait pendant les vacances.

Suivez les péripéties de Wejdene sur Instagram

Comme c’est le cas pour toutes les personnes de son âge, Wejdene est très attirée par les réseaux sociaux et elle poste souvent des clichés. Vous pourrez donc la découvrir à Dubaï pendant sa petite story en jet-ski ou encore des extraits des prochains titres. Il ne faut pas oublier que la jeune femme semble adorer les tenues vestimentaires et elle n’hésite pas à poser des clichés des associations qui peuvent satisfaire toutes les générations. Wejdene pose par exemple avec un béret et un trench rose ou encore un jean avec un simple pull.

Wejdene propose aussi des tenues pour les soirées et vous pourrez même la découvrir avec des tenues un peu plus classiques, mais résolument modernes. Si vous n’avez pas encore écouté son dernier album, sachez qu’il est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical et vous avez aussi « 16 » qui est en vente via le site Internet officiel de Wejdene. N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, vous pourriez alors rejoindre cette grande communauté composée de 1.5 m d’abonnés.