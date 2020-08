Vegedream est apparement violent avec sa femme ? Les photos !

Véritable problème de société, contre lequel beaucoup d’associations tentent de lutter, les violences conjugales font encore chaque année de trop nombreuses victimes.

Loin d’être à l’abri de ce type de dérapages, certaines célébrités font parfois les gros titres à ce sujet, après des disputes un peu trop violentes avec leur conjoint.

Ainsi, chanteurs, rappeurs ou acteurs sont logés à la même enseigne, et doivent répondre de leurs actes devant la justice, mais aussi devant leurs fans.

Vegedream, un homme violent avec les femmes

Aujourd’hui 7 avril, c’est le rappeur Vegedream, connu pour son titre « Ramenez la Coupe à la maison », qui se retrouve au cœur du scandale. En effet, photos à l’appui, son ex-compagne l’accuse d’être violent et dangereux, après que cette dernière ait fait les frais de sa colère. Des accusations de violences conjugales qui ont fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Sur les clichés en question, on peut voir le cou griffé de la jeune femme, ainsi que des traces de blessures ensanglantées sur sa nuque. En plus de ces preuves accablantes partagées sur Instagram, celle-ci s’est fendue d’un témoignage à charge, pointant directement du doigt les terribles agissements du rappeur.

« Dès lors que j’ai appris que l’homme avec qui je partageais ma vie depuis trois ans a osé me tromper, inventer des rumeurs sur moi et s’est permis de lever la main sur moi, je me suis sentie dans l’obligation de partager ».







Le rappeur Vegedream reconnaît la dispute

Évidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que Vegedream ne se manifeste, essayant de se défendre tant bien que mal face à une vérité qui dérange. Pour cela, rien de tel que la technique du « c’est pas moi c’est toi » afin de garder la face, même si celui-ci reconnaît avoir eu une dispute avec son ex, sans violence tient-il à préciser. Selon lui, Shauna serait venue à son domicile pour s’expliquer avec lui, tout en étant en colère et en le couvrant d’insultes. Après avoir essayé de garder son calme, il reconnaît avoir poussé la jeune femme, sans pour autant lui avoir porté les coups qu’elle prétend.

D’après le rappeur, c’est son ex-compagne qui lui aurait mis un premier coup de poing, suivi d’un autre.

Gardant son calme, et toujours d’après ses dires, il l’aurait uniquement poussé pour se défendre.

Vegedream affirme n’avoir rien à se reprocher, si ce n’est le fait d’avoir poussé la jeune femme.

Assurant que la scène s’est déroulée en bas d’un immeuble possédant des caméras de surveillance, il ne doute pas un instant que la vérité ne mettra pas longtemps à être rétablie.

Toutefois, son ex a surenchéri après sa réaction, affirmant que celui-ci savait pertinemment ce qu’il faisait, ayant même pris le temps de détacher sa veste avant de frapper pour la première fois. Manifestement, elle aussi attend avec impatience le visionnage des vidéos surveillance. Dans tous les cas, la police a l’affaire entre les mains, et gageons que l’on saura rapidement lequel des deux individus a menti.