Vanessa Paradis : La chanteuse et actrice se confie sur son mari Samuel Benchetrit… Une personne qu’elle aime de tout son coeur !

Depuis 2016, Vanessa Paradis vit sur un petit nuage. Aujourd’hui, la jeune femme est carrément devenue une source d’inspiration pour son mari Samuel Benchetrit. D’ailleurs, c’est ce dernier qui a poussé Vanessa à se révéler au théâtre. Sur les planches du Journal du Dimanche, l’actrice n’a pas manqué d’envoyer des remerciements à son époux.

Chanson, grand écran puis théâtre

Il ne manquait plus que le théâtre à Vanessa Paradis pour enfin passer au rang des artistes accomplis. C’est maintenant chose faite. En effet, pour la première fois, Vanessa Paradis marquera sa présence au Théâtre Edouard-VII à Paris le 14 septembre prochain. On la verra dans ‘’Maman’’, une pièce signée Samuel Benchetrit, son époux.

Les coulisses de cette grande première ont été dévoilées par Vanessa dans le ‘’Journal du Dimanche’’ le 12 septembre dernier. On retrouve ainsi une femme confiante pour ce nouveau rôle qu’elle doit à son compagnon. « J’essaie toujours de ne pas décevoir un metteur en scène, qu’il partage ou non ma vie. Naturellement, j’ai encore plus envie de le faire face à la personne que j’aime », avait-elle déclaré.

Un rôle dont l’actrice est ravie

Entièrement embarquée dans l’univers de son conjoint, Vanessa Paradis a plutôt l’air très heureuse d’incarner le rôle poétique qui lui est dédié. Pourtant, au prime abord, la chanteuse n’était pas vraiment assurée de franchir le pas vers le théâtre. Vanessa aurait eu plusieurs propositions, mais était craintive.

En effet, la jeune actrice avait peur de ne pas aimer une scène sans la musique. C’est ce qu’on peut comprendre de ses premiers sentiments. Toutefois, elle a été convaincue par le somptueux texte, mais également par la confiance que lui a donnée Samuel. « Il m’a dit que j’allais aimer le théâtre », décrit-elle dans le JDD.

L’intrigue de la pièce qui a pourtant l’air trop subtile aurait pu donner des frayeurs à Vanessa Paradis. Elle parle d’une femme qui rencontre un jeune homme qui la prend pour sa mère ou pour une prostituée. L’actrice a préféré se laisser guider très vite par l’homme qui partage sa vie. Samuel écrit de beaux textes à en croire sa femme, et ses idées sont assez bien formulées. « Il écrit tellement bien…Et il a de belles idées qu’il met en forme d’une manière que j’admire énormément. Il a un ton, une poésie à part », assure-t-elle.

Vanessa Paradis est une muse

Depuis toujours, Vanessa Paradis est entourée par des hommes bien ancrés dans le monde artistique. On peut déjà citer Johnny Depp ou même Lenny Kravitz. La jeune femme est une source d’inspiration intarissable pour la gent masculine pourrait-on croire.

Ce premier rôle qu’elle tient dans la pièce de son époux ne vient que confirmer ce que l’on savait déjà. La comédienne endosse avec une grande fierté ce titre de muse qui lui est souvent collé grâce à ce pas franchi. Pour l’actrice, être une muse signifie qu’on n’est pas un objet. Une muse, c’est une personne qui parle, qui bouge et qui a des opinions propres.

La muse est ce qui inspire Vanessa Paradis, car elle la trouve très féministe et dotée d’un sacré pouvoir. C’est ce qu’on peut retenir de ses explications à RTL, le 9 septembre dernier.