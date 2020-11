TPMP : Cyril Hanouna rigole devant un invité, les internautes choqués !

Jeudi 5 novembre, Cyril Hanouna présentait un nouveau prime (le cinquième) de la Grande Rassrah, cette émission qui montre plusieurs caméras cachées orchestrées par l’animateur pour piéger les chroniqueurs, des stars (Clara Morgane, Jean-Marie Bigard, Vegedream) mais aussi des inconnus. Malgré le confinement, les téléspectateurs ne se sont pas donnés rendez-vous en masse pour découvrir ces sketchs puisqu’ils étaient 721 000 de 21h21 à 22h02 (3% de part de marché) et 516 000 de 22h08 à 00h02 (3.3%). C’est une grosse perte comparée à la précédente émission, qui avait de son côté réuni 1.22 millions de fans. Si un programme comme Koh Lanta semble profiter (une nouvelle fois) du confinement, Cyril Hanouna ne semble pas convaincre les téléspectateurs. Et au vu des réactions sur Twitter, on peut comprendre pourquoi.

Une nouvelle blague faite à René en plein direct

Il y a quelques jours, Touche pas à mon poste subissait un violent bad buzz de la part des internautes. Cyril Hanouna avait teasé la venue exceptionnelle de Didier Raoult. Une nouvelle surprenante puisque le scientifique ne participe qu’à des émissions où il a un fort temps de parole pour expliquer au mieux ses idées, et on le voyait mal le faire dans le programme culte de C8. Avant son entrée en scène en fin d’émission, les chroniqueurs ont donné leur avis sur l’homme scientifique, sans manquer de l’égratigner quelque peu. Seul René, fan inconditionnel de Didier Raoult, lui chantait ses louanges. Le nouveau chroniqueur ne manque pas une occasion de dire à quel point le scientifique est un génie qui peut nous sauver, et c’est sur cela qu’a voulu jouer Cyril Hanouna.

Sauf que, évidemment, Didier Raoult n’est pas venu. Il s’agissait en réalité d’un sosie et cela n’a pas plu aux internautes (ni à René) qui accuse Cyril Hanouna de malhonnêteté. Car jamais le présentateur n’a prévenu les téléspectateurs qu’il s’agissait d’un sketch, ils l’ont appris au même moment que René. Ils accusent donc le présentateur d’avoir voulu booster son audience en teasant sur la venue exceptionnelle d’une personnalité publique qui ne se sera jamais montrée.

Un faux invité, mais un vrai manque de respect ?

Pour lancer La Grande Rassrah 5, Cyril Hanouna a souhaité conclure Touche pas à mon poste avec une nouvelle blague, en faisant venir Fabrice Michaud-Valland, présenté comme le responsable de la communication de Didier Raoult. Mais l’animateur est pris d’un fou rire lorsque l’invité arrive, avant que les téléspectateurs ne soient tenu au courant qu’il s’agissait en réalité d’un comédien. Un vrai malaise a été ressenti, eux qui accusent Cyril Hanouna de manquer de respect à cet invité qui reste de marbre alors que l’animateur rigole devant lui.

Finalement, il s’agissait évidemment d’un comédien, mais cela n’a pas empêché les autres chroniqueurs de jouer le jeu, en critiquant Didier Raoult pour énerver René qui, de son côté, défend toujours le scientifique avec ferveur. Il a cependant été choqué par les mots de Fabrice Michaud-Valland, qui indique à René que son soutien n’est pas bénéfique à Didier Raoult. Finalement, la blague a été révélée et Cyril Hanouna a pu enchaîner sur son prime exceptionnel. Mais les internautes n’ont pas été convaincu par cette séquence :

« C’est quoi ce manque de respect ? C’est des gamins ou quoi pour rigoler comme ça ? C’est pathétique » pouvons-nous lire sur Twitter. « Quel manque de respect de s’éclater de rire à la tête de l’invité… C’est insupportable et inacceptable« . On imagine que ces tweets ont été écrits avant que les téléspectateurs apprennent qu’il s’agissait évidemment d’un faux invité. Mais c’est une nouvelle blague qui tourne à court pour Cyril Hanouna qui ne parvient jamais à garder son sérieux lorsqu’il décide de piéger ses amis et chroniqueurs. Habitué aux critiques, on imagine que le présentateur ne changera pas son fusil d’épaule et continuera à faire ce genre de sketchs. Après tout, son succès est toujours aussi impressionnant alors pourquoi changer ?