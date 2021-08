Stéphane Plaza balance tout sur les réseaux sociaux après la photo du mariage de Sophie Ferjani

Alors que de plus en plus de personnes se posent de sérieuses questions sur la vie sentimentale de Stéphane Plaza, le célèbre animateur que l’on a pu retrouver d’ores et déjà sur M6 depuis maintenant plusieurs années, celui-ci ne cesse de faire parler de lui. En effet, on a déjà pu apprendre cet été que de nouvelles émissions allaient pouvoir arriver à la rentrée, mais on ne sait pas encore tous les détails de ce que ce dernier a pu prévoir. En revanche, il se trouve que l’animateur n’a pas encore dit son dernier mot et on a pu le voir avec ses dernières révélations assez fracassantes qu’il a pu faire par le passé.

L’animateur a en effet pu avoir un été assez mouvementé et se montrer dans des situations que personne n’aurait pu envisager par le passé. On se souvient notamment de sa fameuse prise de parole pour pouvoir enfin soutenir la fameuse chanteuse américaine Britney Spears qui n’a pas arrêté de faire parler d’elle récemment dans une situation vraiment terrible qu’elle a pu vivre déjà depuis plusieurs années. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car si la chanteuse mythique a pu cet été demander à faire lever sa tutelle, elle ne s’attendait sans doute pas à recevoir des soutiens de taille comme on a pu le voir cet été.

En effet, c’est en faisant une très grosse annonce sur les réseaux sociaux que l’animateur de Maison à Vendre a pu réagir à ce sujet et dire à sa façon qu’il soutenait la chanteuse américaine, notamment en utilisant le fameux hashtag qui est souvent mis en avant pour pouvoir soutenir la chanteuse Britney Spears.

Sophie Ferjani partage une photo pour son mariage, les réactions sont très vives

Ces derniers jours, c’est une très grande amie de Stéphane Plaza, à savoir Sophie Ferjani, qui a purement et simplement pu décider de faire parler d’elle avec des photos exclusives de son mariage qui date de plusieurs années maintenant. En effet, avec un mariage qui date de plus de vingt ans maintenant, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que celle-ci aurait pu être mariée et en couple depuis autant d’années.

On sait en effet que parfois, les couples qui sont présents à la télévision française ne durent pas souvent longtemps et les fans ont été plus que nombreux à féliciter la femme qui est très heureuse en couple et dans sa vie de tous les jours ! En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde de voir Stéphane Plaza réagir de la sorte, c’est le moins que l’on puisse dire !

Stéphane Plaza réagit suite à la publication de la photo de Sophie Ferjani

Alors que de plus en plus de fans de Stéphane Plaza ne cessent de le solliciter sur les réseaux sociaux, les toutes dernières informations que l’on a pu connaître à son sujet sont assez étonnantes. En effet, l’animateur de Maison à vendre aurait récemment offert des vêtements à son effigie à son amie Karine Le Marchand.

En revanche, personne n’aurait pu s’attendre à ce qu’il réagisse en voyant la photo de mariage de Sophie Ferjani, que l’on peut retrouver assez souvent dans ses différentes émissions sur M6 notamment, mais également parfois sur les réseaux sociaux où les deux protagonistes peuvent parfois se faire de beaux clins d’œil !