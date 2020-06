Soso Maness dénonce les violences policières : Le clip Interlude est sorti !

Les couleurs de Marseille sont portées par ce rappeur qui présente son second album. Celui qui se nomme en réalité Sofiane Hakim propose depuis le 5 Juin Mistral, un opus très centré sur sa ville, mais également le quotidien.

Il s’engage alors au quotidien pour aider les jeunes et il dénonce aussi les violences policières.

Ces dernières sont d’ailleurs mises en avant dans son dernier clip qui sera proposé ce mardi à 18 heures.

Baptisé Interlude, il vous propose de découvrir les interpellations souvent musclées des forces de police.

L’année dernière on était en immersion avec TP et si cette année on échangé les rôles ?? 👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️ Rendez-vous demain pour le clip interlude De mon album Mistral Ça va péter !!!

Les problèmes aussi 👮🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/6Izwqb9LtJ — SOSO MANESS (@sosomaness) June 22, 2020

Soso Maness dénonce les violences policières

Le rappeur souhaite mettre en lumière ce qui peut se dérouler dans l’ombre. Plusieurs titres évoquent les violences policières à savoir Interlude dont le clip sera dévoilé ce soir et les premières images ont déjà été dévoilées sur Twitter. Vous avez également Fuck Up. Il faut toutefois aimer le rap pour apprécier à sa juste valeur cet opus qui est dans les bacs depuis quelques jours.

Soso Maness devait sortir son album Mistral en Avril dernier, mais un drame touchait à cette époque sa famille .

. Son père avait été admis aux urgences comme le mentionne Swigg, il avait donc décidé de le reporter et il est disponible depuis le 5 Juin.

Le rappeur avait donc fait part de ses craintes, il avait notamment partagé un message bouleversant dans lequel il partageait cette tristesse.

Le quotidien semble désormais un peu plus réjouissant désormais pour le rappeur qui s’apprête à envahir les réseaux sociaux avec son clip Interlude qui s’invite finalement dans le quotidien de tous.

Certains avaient déjà pu découvrir l’opus en avant-première avant l’annulation de la sortie et les professionnels estiment qu’il s’agit d’un très beau projet porté avec le coeur par le marseillais. Vous pouvez alors découvrir 16 titres et quatre personnalités ont également accepté de poser leur voix.

Soso Maness multiplie les vues sur YouTube

Les clips de Soso Maness rencontrent souvent un véritable succès et ce fut le cas avec So Maness qui a dépassé la barre des 17 millions de vues sur la plateforme de Google. Si vous appréciez Da Uzi ou encore Alonzo et même Hornet La Frappe, vous pourrez clairement les retrouver sur le dernier album du rappeur sur respectivement Zodiaque, Boussole et DDD. Préparez-vous pour 18 heures puisque le Marseillais s’apprête à sortir son clip qui s’inscrit parfaitement dans les tendances puisque les violences policières sont au coeur des débats. Les images sont assez classiques, vous pouvez alors découvrir des protagonistes déguisés en policiers qui réalisent des interpellations.

En parallèle, Soso Maness a également un projet pour la ville de Marseille comme le mentionne le site à savoir l’ouverture d’une bibliothèque dans les quartiers Nord de la commune. L’objectif premier consiste à permettre à tous les jeunes d’accéder à la culture, l’apprentissage des langues pour que les barrières soient rapidement supprimées. Vous pouvez suivre Soso Maness sur les réseaux sociaux et il est possible de découvrir d’autres clips du rappeur toujours sur YouTube.

Une présentation à 18 heures sur les réseaux !

L’année dernière, il vous proposait une immersion avec TP et cette année il met à votre disposition ce clip pour que vous puissiez changer de côté et vous mettre à la place finalement des policiers. Les premières images sont intéressantes, rendez-vous à 18 heures pour découvrir le reste, ce sera sans doute relayé par tous les sites spécialisés, sur Twitter et bien sûr YouTube.

Vous pouvez donc suivre le rappeur sur son compte Twitter puisqu’il donnera sans doute le lien notamment pour que vous puissiez découvrir le clip proposé en fin de journée. Il dénonce les violences policières et dans son tweet, il précise que « ça va péter », mais « les problèmes aussi ». Il faudra alors attendre les images de cette vidéo pour savoir si le rappeur pour s’exposer à quelques difficultés, mais sachez qu’il est possible de trouver son album sur les réseaux et notamment les plateformes musicales en streaming. Si vous ne le connaissez pas, vous pourriez l’apprécier.