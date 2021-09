Soprano : Lors de son spectacle « Retour dans les années 80”, le célèbre chanteur fait apparaître un mini Emmanuel Macron qui amuse beaucoup les internautes !

Ce vendredi 10 septembre 2021, TF1 a diffusé l’émission Soprano, retour dans les années 80.Il s’agissait pour le chanteur, de rendre un hommage à cette période dont on sent qu’il est nostalgique. Les internautes ont apprécié et une chose les a bien fait rire, c’est lorsqu’un mini Emmanuel Macron a fait son apparition à un moment donné.

Soprano fait son show sur TF1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TF1 Pro (@tf1.pro)

Annoncé depuis un moment sur la chaîne TF1, ce 10 septembre 2021 a été un grand soir pour Soprano. En effet, l’émission de l’artiste Soprano, retour dans les années 80 a été diffusée. Il était accompagné de l’animateur Camille Combal avec qui il y a eu de petits sketchs à chaque fois. Cela s’est passé à la Seine musicale, et le public et les internautes se sont régalés de cette émission aux airs de concerts.

Explication, entre 2 sketchs de voyage dans le temps, il y avait des chansons sur scènes. Aux côtés des nombreuses célébrités qui ont accepté son invitation, Soprano a interprété des chansons des années 80. Parmi les artistes invités, il y avait entre autres : Vianney, Patrick Fiori, Grand Corps Malade, Marina Kaye, Louane, Vitaa, Slimane, Amel Bent, MC Solaar, Christophe Maé, Jean-Louis Aubert, ou encore Kendji Girac…

Au cours d’une récente interview où il parlait de son émission à venir, Soprano a avoué qu’ils se sont beaucoup pris la tête pour les visuels. En effet, le chanteur a voulu s’inspirer des clips des années 80, dont ceux de Michael Jackson, qui faisaient penser à de mini-films. Pari réussi pour celui qui fait partie des personnalités préférées des français, car son public était en feu tout au long de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par sopranopsy4 (@sopranopsy4)

D’ailleurs au moment où il a interprété sa chanson « le coach », on se serait cru dans une immense salle de sport, tant le public participait également à la chorégraphie. Les minis sketchs ont bien amusé le public et les internautes. Justement, ces derniers n’ont pas manqué de souligner un passage en particulier.

Un petit Macron qui fait bien rire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par sopranopsy4 (@sopranopsy4)

Avec son acolyte Camille Combal, Soprano a parcouru les années 80, à la recherche de son mini lui. Puisque son vaisseau a atterri dans ces années, il lui fallait trouver une clé pour repartir en 2021, et ce dernier se trouve en possession du petit Saïd.

Dans leur quête, Soprano et Camille Combal qui l’aide gracieusement dans sa tâche, font la rencontre fortuite d’un gamin, qui serait apparemment Emmanuel Macron. Le chanteur lui demande alors de ne pas fermer les salles de concert pendant trop longtemps en 2021. Jouant le jeu, le petit et ses parents le regardent, semblant surpris par cette personne et ce qu’il raconte.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont beaucoup aimé la scène, et les commentaires illustrant le rire ont été nombreux. Beaucoup se sont montrés surpris car ils ne s’attendaient pas à voir un petit Macron. La plupart ont trouvé cela très drôle, tandis que certains ont salué le fait que l’artiste ait vraiment pensé à tout pour son concept. Bravo Soprano !