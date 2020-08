Romy Schneider : la terrible mort de son fils qui l’a bouleversée à tout jamais

Daniel Biasini s’est récemment confié à ce sujet, racontant les détails de cette tragédie glaçante qui a profondément marqué l’actrice mythique.

L’ex-époux de la sublime Romy Schneider, actrice mythique que l’on ne présente plus, s’est confié récemment au magazine Gala sur l’une des plus grandes peines de sa vie : la mort de son beau-fils, David. Une mort qui a bouleversé Romy Schneider pour le reste de sa vie.

Pourquoi David, le fils de Romy Schneider, est-il soudainement décédé ?

David Christopher Meyen, né en 1966, est le fils de Romy Schneider et de l’acteur Harry Meyen. Alors qu’il n’était âgé que de 14 ans, l’adolescent est mort dans une chute inattendue. Un terrible drame qui s’est déroulé le 05 juillet 1981, chez les parents de Daniel Biasini.

Ce jour-là, le fils de Romy Schneider décide de pénétrer dans l’enceinte en grimpant sur la grille. C’est alors qu’il trébuche avant de se blesser grièvement avec la grille en question, au niveau de l’artère fémorale. Fortement endommagée, l’artère saigne énormément et finalement, le jeune garçon décède à l’hôpital, malgré les efforts des secours.

« C’est ce que j’ai vécu de pire en plus de soixante-dix ans de vie. Il est presque mort dans mes bras… Pendant six mois, je ne suis pas sorti. Vous vous réveillez en y pensant… C’est un moment terrible », s’est souvenu Daniel Biasini.

La vie de l’actrice Romy Schneider bouleversée à jamais par la mort de son enfant

Le décès tragique du fils de Romy Schneider a bouleversé à jamais l’actrice, qui ne se remettra jamais de cette perte tragique. Atteinte d’un cancer du rein, Romy Schneider bascule alors dans l’alcool, avant de rompre avec Daniel Biasini, avec qui elle a eu une fille, Sarah, née en 1997.

« Pourquoi tout cela me frappe-t-il ? David est tout ce que j’aime. J’ai enterré le père – J’ai enterré le fils – Je ne les ai JAMAIS quittés ni l’un ni l’autre ET MOI NON PLUS, ILS NE M’ONT JAMAIS QUITTÉE”, déclarait alors l’actrice mythique de Sissi Impératrice.

Moins d’un an après la mort prématurée de son fils David, Romy Schneider est retrouvée morte dans son appartement, à l’âge de 43 ans. L’actrice, qui n’a pas pu surmonter le chagrin causé par le décès de son mari Harry Meyen et la mort de son fils, David, est morte dans des circonstances qui n’ont pas vraiment été éclaircies. La comédienne avait en effet sombré dans l’alcoolisme, sa santé était devenue particulièrement fragile.

Romy Schneider était bisexuelle

La star était bisexuelle, ce que peut de monde savait. En décembre 1976, la comédienne Romy Schneider avait en effet confié lors d’une interview accordée à la journaliste Alice Schwarzer, apprécié autant les hommes que les femmes.

Romy Schneider avait même avoué être tombée amoureuse de l’actrice Simone Signoret et avoir eu des relations amoureuses avec des femmes.

