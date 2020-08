Rihanna – La chanteuse dégomme ses fans sur Instagram ! Elle est agacée !

Depuis de nombreux mois maintenant, Rihanna tease régulièrement la sortie de son prochain album, censé être intitulé R9. Toutefois, celui-ci se fait attendre.

Comme une sorte de running gag, le lancement de R9 n’en finit plus de faire polémique auprès des fans de la chanteuse. Alors que beaucoup se moquent de son teasing fait bien trop tôt, d’autres déplorent qu’elle ne prenne pas sa musique au sérieux. Excédée et fatiguée par les nombreuses remarques, la belle Barbadienne a perdu patience il y a quelques jours.

Rihanna se met en colère contre ses abonnés Instagram

Ces dernières semaines, Rihanna paraît plus occupée par ses missions humanitaires, que par l’enregistrement de son nouvel album. Et c’est justement ce que ses nombreux admirateurs lui reprochent, alors même que la chanteuse est au cœur de nombreuses batailles pendant cette période coronavirus. Celle-ci a beau organiser des opérations de soutien aux victimes de violences conjugales, comme elle l’a fait il y a quelques jours en faisant un don de 4 millions de dollars, il semble que cela ne soit pas suffisant pour ses fans, complètement obsédés par son prochain album. Ainsi, après d’énièmes remarques sur le sujet, lors de son dernier live sur Instagram le vendredi 10 avril, Rihanna a poussé un sacré coup de gueule, n’hésitant pas à insulter certains de ses fans.

« Bande de connards ! Si l’un d’entre vous me demande encore une fois quand est-ce qu’il va sortir, alors que j’essaye de sauver le monde, contrairement à tous nos présidents, je tire à vue ! », a-t-elle lâché.

Une pression constante qu’elle semble donc ne plus supporter, et on la comprend, tant l’épidémie mondiale de coronavirus paraît plus importante que n’importe quel album. Heureusement, ses abonnés ont été nombreux à la soutenir et à encourager ses différentes actions.

La chanteuse Rihanna a bien failli perdre son père

On peut comprendre que sa patience soit mise à rude épreuve, tellement la chanteuse traverse une période difficile. En effet, alors que l’ensemble de sa famille est resté sur l’île de la Barbade, son éloignement n’est pas des plus faciles à gérer, surtout lorsque certains de ses proches sont atteints par la maladie.

Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que le père de Rihanna avait été atteint par le coronavirus, et qu’il avait frôlé la mort sans qu’elle ne puisse lui rendre visite.

L’homme en question avait d’ailleurs souligné dans une interview à quel point sa fille avait été bienveillante avec lui, lui envoyant un appareil médical d’assistance respiratoire.

Très proche de son père, Rihanna peut néanmoins se rassurer puisque celui-ci est dorénavant guéri. Soucieuse du sort des nombreuses populations précarisées et des soignants, elle a d’ailleurs également fait don de quelques milliers de dollars, afin d’envoyer du matériel médical aux hôpitaux américains. Une preuve supplémentaire s’il en était besoin que la chanteuse est une femme engagée au grand cœur.