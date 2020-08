Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova – L’amour secret ! Magnifique couple à découvrir !

En effet, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova n’ont jamais officialisé leur union, mais les rumeurs circulent.

Ils seraient réellement en couple et difficile d’avoir une réponse de leurs côtés. En effet, ils sont muets et ne veulent absolument pas répondre à ces questions.

Ils assurent qu’ils sont de très bons amis, mais certains tweets sont assez équivoques.

Une vie privée secrète pour Rayane et Denitsa

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder avec attention leurs messages, ils s’adressent souvent l’un à l’autre grâce à Twitter. Ces tweets sont donc le témoin d’une grande amitié, les déclarations peuvent aussi être au rendez-vous pour le plus grand bonheur des fans. Ces derniers attendent une seule information, celle de l’officialisation de leur relation. Il faut alors ramasser les petites miettes pour éventuellement valider cette hypothèse.

Denista Ikonomova et Rayane Bensetti s’envoient assez régulièrement une flopée de coeurs et de bisous avec des smileys .

. Leur amitié amoureuse déborde sur Twitter, il suffit de lire les messages pour comprendre leur relation.

Le mystère est donc entier et le « couple » joue également de cette discrétion qui accentue la curiosité des médias.

Une photo avait même été partagée sur Instagram et elle dévoilait le « couple », elle permettait d’illustrer le 26e anniversaire de Rayane.

Toutes les occasions sont bonnes pour évoquer cette relation et la dernière apparition de Denitsa a également été au coeur de multiples interrogations. Certains téléspectateurs estiment que chacun a pu confirmer avec ses mots et sa discrétion, mais l’hypothèse du couple n’a pas été validée à 100 %. Rayane et Denitsa ont alors compris que la discrétion pouvait être une source de curiosité beaucoup plus grande, ils peuvent alors jouer avec les médias.

De multiples photos pour le couple de DALS

Si vous êtes un amateur de ce télé-crochet, vous savez sans doute que Denitsa et Rayane ont pu se rencontrer avec la magie de la télévision. Ils se connaissent depuis 2014 et cela fait pratiquement six ans qu’ils sont questionnés à maintes reprises concernant leur éventuel amour. De ce fait, cette relation est étonnante, indescriptible, mais également très belle puisque les deux tourtereaux offrent une belle alchimie. C’est aussi grâce à cette complicité très forte qu’ils ont pu remporter l’émission.

Si vous souhaitez suivre les actualités des deux candidats, vous avez rendez-vous sur Twitter. Vous pourrez alors apprendre que Rayane Bensetti est extrêmement fière de sa complice.

Ta première victoire était avec mois et regarde-moi ça ! Aujourd’hui, t’as gagné 4 fois, bravo !

Rayane Bensetti ne manque pas une seule occasion pour la féliciter et même lui préciser qu’elle est sublime. La réponse de Denitsa est tout aussi intéressante et croustillante. La danseuse a insisté sur le fait que son complice avait tendance à sublimer la France. N’oublions pas que cette expérience dans Danse avec les Stars a été prometteuse pour Rayane qui a été à l’affiche d’un film de danse.

Si vous cherchez une réponse, regardez avec rigueur leurs réseaux sociaux !