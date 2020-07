Pierre-Jean Chalençon s’inquiète de l’héritage de Michou ! Il s’explique !

Après la disparition du « roi de la nuit parisienne », de nombreuses personnalités ont manifesté leur profonde tristesse.

Parmi ces dernières, on trouve notamment Pierre-Jean Chalençon, qui faisait partie des plus proches amis de l’artiste.

Alors que l’héritage de ce dernier fait aujourd’hui débat, le collectionneur se dresse à présent contre un possible manquement aux dernières volontés de Michou.

Pierre-Jean Chalençon met en garde les héritiers de Michou

Alors que Michou est mort depuis plusieurs mois, Pierre-Jean Chalençon semble s’inquiéter des conditions dans lesquelles va se dérouler l’héritage de l’artiste. En effet, d’après ses informations, le roi de la nuit parisienne était propriétaire d’une collection de tableaux, qu’il tenait plus que tout à offrir au musée de Montmartre. Pourtant, même s’il semblerait que la rédaction d’un testament aurait réglé cette question, Pierre-Jean Chalençon se demande aujourd’hui si sa volonté va être respectée par ses héritiers. Dans un tweet à charge contre ces derniers, il n’hésite pas à faire une menace à peine déguisée, s’érigeant en protecteur du patrimoine de Michou.

« Michou, la France… notre patrimoine !!! Une collection de tableaux qu’il voulait offrir au musée de Montmartre… que va devenir tout cela ? Sa volonté sera-t-elle respectée ? … Je serai très vigilant… et croyez-moi, je serai le gardien de sa volonté @MinistereCC ».



À la fin de son message, il n’hésite pas à mentionner le compte du ministère de la Culture, donnant un air encore plus abrupt à son intervention. Autant dire que la sœur du défunt, Micheline, et la fille de cette dernière, Catherine, peuvent se considérer prévenues. Évidemment, cette sortie publique sur l’héritage de Michou n’a pas manqué d’interpeller les internautes, qui se sont demandé alors s’il y avait anguille sous roche, si le propriétaire de l’un des plus grands cabarets de Paris avait rédigé un testament ou non. Notre petit doigt nous dit que nous n’avons pas fini d’entendre parler de cette affaire !

Pierre-Jean Chalençon en deuil après la mort de Christophe

Il y a quelques jours, c’est un autre ami que perdait Pierre-Jean Chalençon, en la personne de Christophe, disparu à la suite d’une contamination au coronavirus. Très proche du chanteur, comme il l’était de Michou, le collectionneur que les téléspectateurs ont pu voir dans l’émission « Affaire conclue » a partagé quelques souvenirs sur son compte Instagram.

Le « sosie capillaire de Michel Polnareff », comme l’appellent certains de ses admirateurs, s’est montré particulièrement triste en vidéo, puisqu’il était persuadé que Christophe s’en sortirait .

. Sur son compte Twitter, il a également partagé avec ses abonnés quelques souvenirs de ses soirées passées avec le chanteur, ainsi que les derniers échanges qu’il a eus avec lui peu avant sa mort.

Une situation vraiment difficile pour Pierre-Jean Chalençon, qui a vu disparaître de nombreux proches et amis depuis le début de l’année 2020. Une chose est sûre, il peut compter sur le soutien des internautes, comme le prouvent les nombreux messages qu’il a reçus ces derniers jours.