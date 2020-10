Pascal Soetens recalé de TPMP ? Un chroniqueur aurait empêché son recrutement, voici le nom évoqué

Certains pensaient que Pascal Soetens pourrait rejoindre l’équipe de Cyril Hanouna, mais la réalité a été clairement différente. La rentrée a donc eu lieu sans lieu alors que plusieurs chroniqueurs ont pu faire leur entrée dans la grande famille de TPMP. Alors qu’il est l’invité sur Non Stop People, le grand frère a décidé de se confier le 5 octobre dernier à Jordan de Luxe.

Pascal Soetens n’a pas été recruté par Cyril Hanouna

Comme toutes les années, le présentateur phare de C8 renouvelle son équipe pour combler les téléspectateurs. Il y avait donc des rumeurs concernant le recrutement éventuel de Pascal Soetens, mais il n’a finalement pas été sélectionné. Il révèle qu’il lui avait donné son contrat et depuis, il n’aurait pas eu de nouvelles de Cyril Hanouna.

Pascal Soetens a également eu vent de quelques rumeurs concernant sa venue sur le plateau de TPMP .

. Un chroniqueur à savoir Éric Naulleau n’aurait pas voulu que le grand frère soit intégré à la famille de C8.

Pascal Soetens n’a pas compris cette animosité à son égard alors qu’il l’apprécie.

Il a donc lancé un appel en direction du présentateur de TPMP notamment en lui disant qu’il était prêt à discuter s’il changeait d’avis.

EXCLU – Coronavirus: Pascal le Grand frère, propriétaire d'une salle de sport refuse de fermer: "J'en ai rien à foutre, ça me coûtera ce que ça me coûtera! Qu'ils viennent me chercher!" – VIDEO #pascalsoëtens #pascallegrandfrere #salledesport #Coronavirus https://t.co/tWEYjVHfjy — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) October 1, 2020

Pascal Soetens pourra-t-il finalement rejoindre l’équipe de Touche pas à Mon Poste ? Au fil des années, de nombreux chroniqueurs ont pu s’intégrer, d’autres n’ont pas pu rester plus de deux émissions. Il est donc difficile apparemment de faire ses preuves et surtout de supporter le rythme. Nous pourrons peut-être découvrir le grand frère sur C8 si toutefois l’appel a été reçu par Cyril Hanouna.

Pascal Soetens se dresse contre le gouvernement

En parallèle, il a décidé de s’exprimer au sujet des salles de sport qui ferment leurs portes dans les zones les plus problématiques. Le coronavirus se propage et, dans ces établissements, il est souvent difficile de respecter toutes les consignes alors que les dirigeants multiplient les solutions. Dans tous les cas, le ministre de la Santé à savoir Olivier Véran a pris une décision en fermant les salles malgré toutes les mesures respectées par l’encadrement. Pour Pascal Soetens, cela est inadmissible et il ne fermera pas même si des sanctions sont au rendez-vous.

Le grand frère révèle qu’il s’agit de son business, s’il ferme les portes aujourd’hui, son affaire va clairement couler et il sera contraint de virer son fils. Sur le plateau de Non Stop People, il était donc très en colère et il a clairement passé un coup de gueule.