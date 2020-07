Mike Brant : Son frère dévoile les raisons de son suicide! C’est choquant!

Mike Brant: Les fans à l’époque avaient été clairement bouleversés par cette annonce, mais plus de quatre décennies après ce drame, son frère a décidé de sortir du silence.

Mike Brant est toujours une légende pour ses fans

Aujourd’hui, il serait âgé de plus de 60 ans, mais les fans continuent de l’apprécier, d’écouter ses chansons et même de se réunir pour lui rendre hommage. Aux quatre coins de la planète, ils sont nombreux à lui adresser des messages alors qu’il est décédé le 25 Avril 1975.

Dans pratiquement dix jours, ce sera alors l’anniversaire de sa mort et son frère a décidé de sortir du silence notamment pour expliquer les raisons de cette mort si soudaine.

Zvi Brant était donc très ému lorsqu’il a évoqué la mort de son frère il y a plus de 40 ans alors qu’il était à Paris.

il y a plus de 40 ans alors qu’il était à Paris. Il n’a jamais voulu adhérer à la thèse du suicide, car son frère aimait la vie et il pouvait la dévorer à pleines dents.

Pour Zvi, Mike était très apprécié, il aimait tout le monde dont les femmes et il adorait faire l’amour.

Lors de l’annonce bouleversante, il n’a donc jamais cru à cette thèse du suicide.

Mike Brant n’est pas le seul à être parti en pleine gloire, c’était aussi le cas de Claude François dont la mort a marqué au fer rouge de nombreux fans qui ne se remettent toujours pas de sa disparition.

La « #MikeBrant mania » toujours intacte Témoignages exclusifs de Zvi et Yona Brand, le frère et la nièce de Mike Brant sur le plateau de @i24_tendances sur #i24NEWS ?➡Voir l’intégralité de l’entretien: https://t.co/YEDF29WdrK pic.twitter.com/olmLMSbOMb — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) December 17, 2017

Mike est-il mort d’une overdose ?

Certaines rumeurs étaient assez fortes à l’époque et de nombreuses personnes insistaient sur le fait que Mike Brant se droguait. Son frère a décidé de lever le voile sur ses suppositions avec un brin de fermeté.

Je n’ai jamais vu Mike se droguer, il tirait sur un joint de temps en temps, mais le LSD ou la cocaïne n’étaient pas dans son existence.

Par contre, son frère refusait de prendre son traitement qui l’aidait à lutter contre la dépression et pour Zvi, c’était une terrible erreur. Il a pu traverser des périodes assez difficiles notamment à cause de cette pression qui ne cessait de prendre de l’ampleur. Il a pu perdre pied à plusieurs reprises après une agression à cause d’un fan ou encore d’un cambriolage. De ce fait, le suicide serait expliqué par ces crises de panique à répétition, cette difficulté à gérer le succès, les fans de plus en plus oppressants.

Mike Brant n’était peut-être pas préparé pour cette gloire qui l’a fauché en pleine vie. En effet, certains ne le savent peut-être pas, mais il était âgé seulement de 28 ans lorsqu’il est mort. Une interview avait été accordée en 2017 par Zvi et Yona Brant, il s’agit du frère et de la nièce du chanteur. Ils voulaient partager un hommage pour cet homme qui a changé leur vie. Il faut noter que la Mike Brant Mania est toujours à l’ordre du jour et le 25 Avril prochain, il aura quitté ce monde depuis près de 45 ans, mais la ferveur est toujours au rendez-vous.