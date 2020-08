Michaël Goldman différent de Jean-Jacques Goldman, mais connu ! Passionné et dynamique !

Michaël, une véritable fierté pour son père.

À propos des enfants de Jean-Jacques Goldman

https://www.instagram.com/p/B-KUkfEHR5h/

Jean-Jacques Goldman a six enfants au total. Il a eu les trois premiers lors de son premier mariage en 1975 avec Catherine Morlet qui est une psychologue pour enfants. De ce mariage sont nés :

Caroline en 1975,

Michaël en 1979,

Nina en 1985.

Tous les trois sont devenus adultes et gèrent leurs vies en grands responsables : Caroline est celle qui a suivi les traces de sa mère et est devenue psychologue pour enfants, Michaël est devenu un grand entrepreneur et Nina évolue dans le domaine de la pédiatrie.

Jean-Jacques Goldman a divorcé avec Catherine en 1997 et s’est remarié avec une femme du nom de Nathalie Thu Huong-Lagier. Avec celle-ci également, il a eu trois enfants :

Maya née en 2004,

Kimi née en 2005,

Rose née en 2007.

Michaël Goldman : la fierté de son père

Michaël Goldman a créé une plateforme de financement participatif avec ses collaborateurs Simon Istolainen, Sevan Barsikian et Anthony Marciano. La plateforme est nommée My Major Company et a vu le jour en 2007. Elle constitue en même temps un label pour les jeunes talents et contribue à leur promotion. Michaël a eu cette idée alors qu’il était encore jeune. Il n’a pas suivi d’études spécifiques pour ce projet et s’est lancé après son baccalauréat, il a tout simplement suivi sa passion.

https://www.instagram.com/p/B9CMYJuJmrs/

Père et fils dans l’industrie musicale

Michaël Goldman est ainsi un véritable dénicheur de talents qui apporte son aide aux artistes afin qu’ils puissent emprunter la voie du succès. Bien qu’il ne fasse pas la même chose que son père, ils sont tous les deux dans le même secteur : la musique.

Michaël a avoué que jouer de la musique ou en chanter n’est pas du tout son fort. Toutefois, il a le don de sentir les jeunes talents et de pouvoir les distinguer. C’est donc de ce don qu’il s’est servi pour se lancer dans le domaine de l’entrepreneuriat. Sa plateforme de financement participatif est d’ailleurs l’une des premières en France.

Michaël a eu une idée de génie avec ce projet permettant aux fans de participer au financement de l’artiste. Les volontaires qui contribuent au financement obtiennent des points de réduction qui leur permettront d’acheter les disques de l’artiste moins chers. Avec My Major Company, chaque fan joue un rôle participatif dans la carrière des jeunes talents.

Michaël Goldman : le dénicheur de talents

Michaël Goldman a su faire la promotion de véritables talents insoupçonnés. On compte plus d’une quarantaine de chanteurs qui ont pu prendre leur envol grâce à son entreprise. Michaël sait trouver les bonnes graines pour en faire de véritables stars à succès. C’est le cas de Grégoire qui a remporté un disque en diamant avec son album Toi + Moi dont le financement n’aurait pas pu se faire sans l’entreprise de Michaël Goldman. Joyce Jonathan est aussi un artiste qui doit une fière chandelle au label My Major Company.

Covid 19 : le soutien de Jean-Jacques Goldman aux médecins

La discrétion est devenue la principale caractéristique de l’artiste Jean-Jacques Goldman depuis sa retraite en 2016. Dans le cadre du Covid-19, le père de Michaël Goldman a refait surface pour motiver et encourager le monde qui traverse une affreuse crise. Ainsi, il a écrit une chanson pour rendre hommage aux médecins qui remuent ciel et terre pour sauver des vies. Les hôpitaux français connaissent en ce moment beaucoup de difficultés avec d’innombrables malades qui finissent par saturer les structures. Ce qui aggrave la situation, c’est le manque de moyens au niveau des structures sanitaires françaises. Les médecins sont en train de faire tout leur possible pour sauver des vies à leurs risques et périls.

Dans sa publication sur sa page Instagram, Jean-Jacques Goldman a adressé ses profonds remerciements aux professionnels de la santé. Il ajoute que ces derniers vont chaque jour travailler pour sauver des vies et que pour les aider, nous devons tous rester chez nous.

https://www.instagram.com/p/B9J2nFQKZbQ/

Il y a quelques semaines, Jean-Jacques Goldman a chanté l’un de ses titres pour remercier les soignants. Il revient sur le devant de la scène avec un collectif baptisé Et Demain. Plus de 350 personnalités ont signé pour récolter des fonds avec l’aide du chanteur qui a déserté les Enfoirés depuis quelques années. Sur les réseaux, il se dévoile un peu plus.