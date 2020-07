Michael Bublé : accusé de violence conjugale après un live sur Instagram !

Chanteur à succès depuis de nombreuses années, la personnalité de Michael Bublé a souvent été au cœur de questionnements de toute sorte, surtout depuis qu’il s’affiche publiquement avec sa femme Louisana Lopilato.

Malheureusement pour lui, la situation semble lui avoir échappé, et il se retrouve aujourd’hui au cœur d’un scandale dont il se serait sans doute bien passé.

Malgré tout ce qu’ils peuvent affirmer depuis quelques années, de nombreux signaux d’alerte laissent à penser que le couple formé par Mike Bublé et Louisa Lopilato ne serait pas aussi idyllique qu’ils veulent bien le dire. Ainsi, lors d’un récent live Instagram, le chanteur a donné un très gros coup de coudre à sa compagne, avant de la tirer violemment par le bras. Le geste étant loin d’être tendre, il n’en fallait pas plus pour s’attirer les courroux de nombreux fans et internautes, qui y ont vu les caractéristiques types de la violence conjugale.

Michael Bublé is currently under fire due to a recent IG live in which he forcefully grabbed his wife Luisana Lopilato after she talked over him.

Similar clips from the past have surfaced, and the actress has put out a statement denying the allegations. pic.twitter.com/MGtPJfx42o

— Affinity Magazine (@TheAffinityMag) April 12, 2020