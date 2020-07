Marion Bartoli enceinte : elle raconte le calvaire des premiers mois

Elle n’a pas vécu que des choses faciles : Marion Bartoli est aujourd’hui une toute nouvelle femme. Épanouie et en pleine forme, l’ancienne joueuse de tennis a accordé un entretien à nos confrères de Gala. Dans cette interview, elle est notamment revenue sur les périodes difficiles de sa vie et sur sa grossesse.

Une annonce sur Instagram

Sa grossesse, Marion Bartoli l’a annoncé, comme beaucoup, sur Internet. Le 28 mai dernier, la tenniswoman avait posté une photo sur Internet, révélant ainsi sa grossesse. « C’est avec une immense joie et beaucoup d’émotion que nous vous annonçons la venue prochaine de notre bébé. Nous avons hâte d’être parents et d’être 3 dans la famille Bartoli—Boumediene ». Quelques semaines plus tard, Marion Bartoli partageait l’heureuse nouvelle : c’est une petite fille qu’attendait la future maman, forcément enchantée par cette nouvelle.

Une grossesse compliquée

Attendre un enfant n’est pas toujours de tout repos, et Marion Bartoli en a fait les frais. Si chaque femme vit cette période de manière différente, la chroniqueuse a quant à elle plutôt mal vécu les débuts de ces moments particuliers. « Les deux premiers mois ont été assez difficiles, j’ai eu pas mal de nausées. Maintenant, ça va mieux. Je suis tranquille à la maison ».

Yahya Boumediene, sa bouffée d’air frais

Des premiers mois confinés, à Dubaï avec son mari Yahya Boumediene. Mariés depuis novembre dernier, les deux amoureux ont tenu à garder cette étape de leur vie secrète, protégeant ainsi leur intimité. Au micro de « Pure People », Marion Bartoli s’était confiée sur cet homme qui lui a fait redécouvrir le bonheur. « J’ai eu la chance de rencontrer quelqu’un qui est tellement totalement l’opposé de cette personne avec qui j’ai vécu que, maintenant, je sais ce que représente vraiment la sensation d’être amoureuse de quelqu’un et d’aimer quelqu’un ».

Une période difficile

Si Marion Bartoli est aujourd’hui heureuse, ça n’a pas toujours été le cas. En couple avec un « pervers narcissique », l’ancienne championne de tennis perdu pied. Lourdement impactée par cette relation extrêmement toxique, Marion Bartoli avait par la suite souffert d’anorexie.

« Attendre un bébé est une sensation fantastique »

Heureusement, tout cela est maintenant derrière elle, et Marion Bartoli le sait, elle le doit en partie à son mari Yahya Boumediene. « Après ce qui m’est arrivé, je suis restée pas mal d’années sans vouloir rencontrer quelqu’un. Yahya est entré dans ma vie au moment où je me sentais à nouveau prête à faire confiance. Le fait d’avoir une relation amoureuse puis de me marier représentait un grand pas pour moi. C’était la preuve que je pouvais enfin faire table rase du passé. Attendre un bébé est une sensation fantastique ».