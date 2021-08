Louane : sa prise de poids soudaine et massive inquiète lourdement ses fans sur le web

On ne compte plus le nombre de fois où la chanteuse Louane a pu s’exprimer récemment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias français qui ont pu lui permettre de prendre la parole suite à la sortie de son tout dernier projet assez dingue. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que la chanteuse française n’a vraiment pas froid aux yeux et on a pu le voir une nouvelle fois avec son dernier album qui est complètement dingue, notamment avec des prestations qui ont pu d’ores et déjà être très remarquées. Toutefois, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que cela allait pouvoir aller aussi loin pour Louane.

Depuis maintenant plusieurs semaines, la jeune femme doit faire face malheureusement à de nombreuses remarques sur son physique sur les réseaux sociaux, et dans bon nombre de cas de figures elle doit alors tout faire pour pouvoir répondre ou bien au contraire ignorer toutes les demandes et les messages qu’elle peut avoir. Il faut dire que concernant la jeune chanteuse Louane, certains français n’hésitent clairement pas à parler directement de transformation physique, et cela a pu par ailleurs surprendre bon nombre de ses fans qui ont fait remarquer directement à Louane un certain laisser-aller selon eux.

Pourtant, on peut dire que la jeune femme n’a vraiment pas peur d’assumer très haut et fort tout ce qu’elle peut être en mesure de penser, et on a pu le voir encore une fois dans ses toutes dernières déclarations sur les réseaux sociaux…

Louane dans la tourmente : elle doit faire face à des critiques importantes…

C’est vraiment la douche froide pour la jeune chanteuse française Louane qui ne s’attendait clairement pas à vivre une telle catastrophe sur les réseaux sociaux. En effet, alors que son public peut être parfois assez proche d’elle, certains d’entre eux peuvent parfois être assez difficiles avec elle, et on a pu le voir une nouvelle fois avec les toutes dernières déclarations qu’elle a réalisées sur le web, et notamment dans les médias français où elle a pu intervenir dans le cadre de la promotion de son tout dernier projet.

Mais à l’heure où l’apparence physique a pu prendre le dessus parfois sur tout le reste, et notamment sur la musique et les projets de tous les artistes français ou même internationaux, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que la jeune chanteuse Louane se trouve dans une situation aussi catastrophique que celle que l’on a pu encore découvrir récemment. Mais pour autant, il en faut beaucoup plus pour pouvoir l’impressionner, et celle-ci a pu le prouver une fois de plus pour pouvoir prendre les devants sur le web notamment…

La chanteuse reçoit un soutien de taille de certaines personnalités françaises

C’est une situation totalement inédite et même plutôt incroyable que l’on a pu découvrir dernièrement sur les réseaux sociaux de la part de certaines grandes personnalités françaises, notamment dans les médias.

En effet, alors que certains fans de Louane se sont empressés de répondre à la dernière publication avec des remarques assez dingues, il se trouve que d’autres personnalités françaises ont pu très clairement reprendre la parole et donner beaucoup d’amour à la jeune femme, comme notamment le chroniqueur de Touche pas à mon poste Bernard Montiel qui a répondu avec une avalanche de cœurs !