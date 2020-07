Laurent Ruquier au plus mal, il s’exprime un peu plus sur sa maladie

L’incident s’est produit dans sa maison de la Côte Fleurie dans le Calvados. Amoureux de la Normandie dont il est natif, c’est là qu’il part se ressourcer quand ce n’est pas dans sa résidence italienne.

Seul chez lui et hurlant de douleur, Laurent Ruquier a alerté ses voisins qui l’ont secouru de suite.

Mais ce n’est pas tout ! Ce même weekend, il apprend le décès de son amie proche depuis 15 ans, Marie Laforêt. Il avait contribué à son grand retour en la produisant au Théâtre des Bouffes Parisien en 2005.

Fin décembre, enfin débarrassé de son plâtre, c’est avec une écharpe soutenant son bras, qu’il réapparaît à la présentation des Enfants de la Télé lors de la reprise le 5 janvier 2020. Il se doit alors de donner une explication.

L’anecdote est d’autant plus farfelue qu’il s’en est amusé en racontant la nouvelle mésaventure.

En effet, il affirme qu’il a refait une chute, dans le même escalier et au même endroit à croire comme il le dit qu’il y a une sorte de malédiction. S’il a pris cela avec philosophie, ses invités, eux, ont tout de même trouvé cela très louche.

Mais aujourd’hui, c’est une autre épreuve qu’il doit traverser et cela n’a rien d’une fracture. Il a révélé qu’il avait un problème de valve au cœur. Nouveau coup de massue pour l’animateur qui vit à 100 à l’heure. En plus de l’animation quotidienne des Grosses Têtes, et Les enfants de la Télé qu’il assure en direct le dimanche depuis maintenant plus de 3 semaines dans les conditions dues à la crise sanitaire, il pratique la boxe et le squash depuis plus de 10 ans.

Les médecins de Laurent Ruquier lui ont fortement déconseillé de continuer à pratiquer ses deux activités sportives, car elles augmenteraient les risques de problèmes cardiaques. Il doit complètement ralentir le rythme. L’animateur, âgé de 57 ans a des journées digne d’un marathon. Entre la télé, la radio, le théâtre, la production d’humoriste, l’écriture, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour se reposer. Ce qui doit l’inquiéter et il est déterminé à écouter les médecins.

Voir cette publication sur Instagram Extrait Nouvelle pub RTL Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 26 Déc. 2019 à 4 :30 PST

La vraie raison de l’arrêt d’On n’est pas Couché ?

Dernièrement, les téléspectateurs apprenaient l’arrêt de son émission « On n’est pas couché ! » en juin, après 14 ans de bons et loyaux services. Il faut dire que Laurent Ruquier a fait évoluer le programme durant toutes ses années afin de répondre à la demande du public.

Il assure que la décision était la sienne. La volonté d’arrêter l’émission n’a pas vraiment surpris Léa Salamé, ancienne chroniqueuse de l’émission. Elle affirme qu’il en avait un peu marre, qu’il avait envie d’autre chose.

Laurent Ruquier s’est confié au journal Le Parisien, mi-avril : « J’ai trouvé que c’était le bon moment pour me réinventer. J’ai fait deux décennies, c’est déjà une très belle fidélité !, il faut savoir se renouveler ». Comme il l’a fait pour la radio en quittant Europe 1 pour RTL après 15 ans de bons et loyaux services, il faut savoir bouger et changer.

Voir cette publication sur Instagram Les enfants de la Télé spécial Quebec dimanche prochain Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 13 Déc. 2019 à 7 :50 PST

Et si il était tout simplement fatigué, que la décision d’arrêter On n’est pas couché n’était pas dû, tout simplement à son état de santé ? Ce n’est pas si sûr. Il se murmure qu’il a préféré arrêter sa collaboration avec Catherine Barma, productrice du programme réputé pour avoir un tempérament qui n’est pas commode. De son côté, Laurent Ruquier assure n’avoir aucun problème avec la productrice, juste une envie de reprendre sa liberté. Cette dernière a, d’ailleurs demandé à Laurent Ruquier de ne rien révéler tout de suite. Mais la confidence qu’il a faite au Parisien a eu raison de son silence.

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir toutes les saisons sur le web et ainsi vous régaler des clashs entre Eric Zemmour et les invités, une des clé du succès de l’émission.

L’émission de deuxième partie de soirée reprendra quant à elle le 23 mai prochain. Mais depuis l’annonce de l’arrêt de l’émission, Laurent Ruquier semble être courtisée par d’autres chaînes qui profitent de l’occasion pour lui faire des propositions. C’est notamment le cas du groupe M6, nouveau propriétaire de la station dans laquelle officie Laurent Ruquier tous les après-midi. Il se murmure qu’il pourrait bien avoir une collaboration pour un nouveau projet à la rentrée. La présentation aux Grosses Têtes se maintient pour la saison 2020/2021.

Les enfants de la Télé sont également maintenus la saison prochaine en Access prime time tous les dimanches. Mais saura-t-il gérer la collaboration pour deux groupes audiovisuels différents ?

Voir cette publication sur Instagram Les Enfants de la Télé de dimanche prochain Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 20 Sept. 2019 à 7 :32 PDT

Nul doute que Laurent Ruquier a pris définitivement sa décision et ne semble pas revenir en arrière. Il est prêt à effectuer un nouveau virage et il a de quoi s’occuper. Et pour avoir pris une telle décision, l’homme hyperactif qu’il est doit avoir des projets et des idées plein la tête.

En attendant, avant la crise du Covid-19, il avait une pièce à l’affiche du théâtre des Variétés « Le plus beau dans tout ca » dont il était auteur avec pour comédiens Régis Laspalès, Pauline Lefebvre, Agustin Galianà et Françoise Lépine. Les représentations ont été suspendues brusquement alors que cela devait durer jusqu’en avril avec une éventuel prolongation étant donné le succès inattendu.

Il en sera de même pour Les enfants de la Télé qui reprendront bientôt en plateau mais sans public.

Pour l’heure, il doit se ménager et selon les avertissements de son médecin, c’est non négociable.

Ce qui est sûr, c’est que Laurent Ruquier. Cette nouvelle épreuve, qui risque bien de changer sa vie, ne lui ferait-il pas prendre la décision de ne pas revenir à la rentrée ? À suivre…