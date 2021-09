Kobe Bryant : Natalia, la fille aînée du regretté et légendaire basketteur se livre dans une interview !

Cela fait maintenant plus d’un an et demi que Kobe Bryant nous a quittés. Au rang des êtres les plus chers à ses yeux qui lui ont dit adieu, on retrouve sa fille Natalia Bryant. Cette dernière s’est d’ailleurs confiée récemment dans une série de plusieurs questions pour l’agence IMG Models. Fille aînée du légendaire basketteur, Natalia Bryant est tout aussi prête à remporter un Oscar comme son père. On vous en dit plus dans la suite.

Natalia prête à suivre les pas de son père

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par n a t a l i a ✨ (@nataliabryant)

La nouvelle avait choqué toute la planète entière. Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant rendait l’âme dans un accident. Le basketteur était aux côtés de sa fille Gianna lorsque l’avion qui les transportait s’est écrasé en Californie. Derrière lui, l’icône du basket-ball laisse son épouse Vanessa, ainsi que trois filles, Natalia, Bianka, et Capri. Dernièrement, Natalia a pris part à une séance de questions-réponses pour l’agence IMG Models.

L’aînée de la famille a révélé vouloir décrocher un Oscar. Un rêve qu’elle tient coûte que coûte à réaliser après avoir été inspirée par son père. La jolie brune a souligné l’amour qu’elle et son père avaient pour le cinéma. Les deux suivaient le plus de films possible et réalisaient même des marathons de films. Kobe et Natalia passaient également plusieurs instants d’analyse et décortiquaient des films durant des mois. Partout où le père et la fille allaient, leurs discussions étaient toujours ou presque axées sur différents films.

Objectif, gagner un Oscar dans 10 ans

En évoquant l’industrie cinématographique, Natalia Bryant a fait part de comment elle est émerveillée par cette dernière. La jeune fille s’étonne de comment elle arrive à pleurer face à des scènes de cinéma. Pour Natalia, parvenir à déclencher certaines émotions chez les gens est un rêve qu’elle souhaite réaliser. Elle désire ardemment faire vivre ses émotions au public.

Le père de la jeune fille avait pu décrocher l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation. Une ambition pas si loin des objectifs de Natalia qui se voit également bien l’acquérir d’ici une dizaine d’années. « Dans 10 ans, je veux gagner un Oscar. Je ne sais pas pourquoi ni pour quelle catégorie d’Oscar, mais c’est sur ma liste. Et je veux faire un film où je peux intégrer la mode et ses aspects. Je pense combiner mes deux passions. C’est tout simplement incroyable. Je veux pouvoir le faire », avait-elle laissé entendre.

Kobe aidait Natalia Bryant à affronter ses craintes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par n a t a l i a ✨ (@nataliabryant)

Natalia Bryant a déjà soufflé sa 18ème bougie. La jeune fille se souvient encore de plusieurs moments avec son père qui resteront gravés dans son cœur pour la vie. À l’écouter, Natalia Bryant affirme être parvenue à nager avec des requins. Quand la jeune fille était encore petite, elle avait été convaincue par son père pour prendre un bain avec ces derniers. Un exploit que Natalia Bryant est fière d’avoir réalisé en étant pourtant toute petite.

Par ailleurs, la jolie brune est la première admiratrice de son père, mais Taylor Swift reste aussi une véritable icône à ses yeux. Cette dernière voit toujours le verre à moitié plein. On la retrouve également dans les discours pour faire prendre conscience aux filles et aux femmes. Des points qui n’ont pas manqué de forcer l’admiration de Natalia Bryant.