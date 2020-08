Khloe Kardashian suspecte clairement Corey Gamble de tromper sa mère Kris Jenner !

De toute la famille Kardashian, Khloe est toujours partante lorsqu’il s’agit d’éclaircir un drama potentiel en perspective, et elle nous l’a encore montré dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians.

Très proche de sa mère, la jeune femme n’hésite pas à régler ses comptes devant les caméras si cela s’avère nécessaire. Héroïne avec sa famille d’une émission de télé-réalité, renommée « KUWTK » par les fans, la cadette du couple Robert Kardashian/Kris Jenner n’a pas sa langue dans sa poche, et ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de ruer dans les brancards.

Khloe Kardashian soupçonne son beau-père de tromper sa mère

En bonne fille aimante et protectrice, Khloe Kardashian n’est pas prête de laisser sa mère se faire avoir par qui que ce soit. Ainsi, dans l’un des derniers épisodes de « Keeping Up with the Kardashians », lorsque la jeune femme apprend que Corey Gamble, son beau-père, a été vu à l’hôtel avec une autre femme, son sang ne fait qu’un tour.

« Quelqu’un vient de voir Corey Gamble au Regent Beverly Wilshire Hotel avec une rousse », lui dit son amie Malika Haqq, après avoir reçu un appel téléphonique d’un ami. « Ils ont monté l’ascenseur ensemble jusqu’au 14e étage. »

Une révélation fracassante, qui a fait l’effet d’une bombe sur la star de télé-réalité, remontée comme un coucou dès la seconde suivante. Choquée, Khloe Kardashian ne peut toutefois pas croire que son beau-père puisse tromper sa mère, d’autant plus que le couple semble plus amoureux que jamais depuis quelques années. D’ailleurs, son ami ne manque pas de lui faire remarquer à quel point Kris Jenner est heureuse, depuis qu’elle roucoule dans les bras de cet homme bien plus jeune qu’elle.

« Quand je regarde Corey et Kris, je me dis que tout va bien, et j’ai tellement l’impression que ta mère si heureuse aujourd’hui », regrette-t-elle.

Sous le choc, Khloe Kardashian veut régler ses comptes

Comme on aurait pu s’y attendre, Khloe Kardashian décide de passer à l’action, en se rendant directement sur les lieux pour confronter le mécréant. Ni une ni deux, elle part en direction de l’hôtel, toujours en compagnie de son amie, bien décidée à lui « casser la gueule » comme elle le dit très franchement.

Une fois arrivées sur place, les deux femmes montent directement dans la chambre de Corey Gamble, prétextant vouloir lui dire bonjour alors qu’elles passaient par là.

Manifestement réticent à les laisser rentrer, le beau-père de Khloe Kardashian lui annonce que ce n’est pas le moment, et qu’il ne souhaite pas être filmé .

. Après avoir surpris la femme en question, cette dernière essaye de s’enfuir, poursuivie alors par les 2 jeunes femmes venues enquêter.

Une situation plutôt incongrue et stressante pour Khloe Kardashian, qui ne s’attendait certainement pas à découvrir sa propre mère sous la perruque rousse de cette fameuse femme mystérieuse. Dégoûtée à l’idée de savoir ce que les tourtereaux étaient en train de faire, la soeur de Kim tourne les talons excédée, alors que son amie se retient tant bien que mal de rire.

Voir cette publication sur Instagram ?My mommy!! I love you more than you know! ? Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 21 Févr. 2020 à 6 :22 PST



Il faut croire que la vie de la famille Kardashian est pleine de rebondissements, absolument pas scénarisés pour les besoins de l’émission, c’est évident ! ?