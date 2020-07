Karine Le Marchand interpellée par les gendarmes ! Les raisons de son arrestation !

Elle qui depuis le début du confinement multiplie les lives en direct sur Instagram afin de divertir ses fans, a dû se soumettre à un contrôle d’arrestation. Barbanews vous explique les raisons de cette interpellation !

Les centaines de milliers de followers de l’animatrice Karine Le Marchand ont pu assister, en direct, à son contrôle d’arrestation par la gendarmerie.

Il faut dire que depuis le début du confinement, la présentatrice star de M6, notamment connue pour animer chaque saison L’Amour est dans le pré, n’hésite jamais à partager son quotidien avec ses nombreux followers sur les réseaux sociaux.

La belle brune, actuellement confinée dans le sud de la France avec sa maman âgée de 75 ans et sa fille, tient ainsi à divertir quotidiennement ses abonnées, notamment sur Instagram où elle multiplie les clichés et les lives. Seulement voilà, le village où se trouve confinée l’animatrice n’est pas vraiment équipé pour la 4G, ce qui rend bien souvent compliquées ses sessions en direct avec ses fans. Karine Le Marchand a donc dû trouver une solution pour maintenir une connexion fluide avec ses abonnées lors de leurs rendez-vous vidéo. Pour cela, la présentatrice prend sa voiture et se rend à l’entrée du village le plus proche captant bien la 4G.

« Mais j’avais bien rempli mon attestation de sortie, j’avais pointé ma case, je sors pour mon travail », a expliqué à ce sujet l’animatrice de 51 ans. Malgré ces précautions, Karine Le Marchand n’a pas pu échapper à un contrôle de la gendarmerie alors qu’elle était à l’extérieur de son domicile, en plein live Instagram.

“La semaine dernière, des agents de la gendarmerie sont passés vérifier mon autorisation de sortie alors que j’étais en direct devant des centaines de milliers de personnes. Je ne les avais même pas filmés », a expliqué Karine Le Marchand.

Les gendarmes, dont le travail est actuellement de contrôler l’ensemble des riverains se trouvant à l’extérieur de leur domicile, n’ont donc pas hésité à contrôler Karine Le Marchand, en lui demandant pourquoi elle se trouvait ici. “C’est la moindre des choses ma contribution pendant cette période difficile”, a alors expliqué l’animatrice aux gendarmes, en soutenant que durant cette période de confinement, elle faisait le maximum pour « donner du plaisir aux gens ».

Heureusement, les gendarmes se sont montrés compréhensifs avec Karine Le Marchand, qui a pu continuer son live puis reprendre la route pour rentrer chez elle, retrouver sa fille et sa mère.

