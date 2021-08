Julie Gayet : Elle déborde d’amour pour François Hollande et publie un cliché très révélateur d’un couple passionné !

Le dimanche 29 août dernier n’est pas passé inaperçu chez Julie Gayet et François Hollande. À en croire le cliché attendrissant publié par Julie Gayet, les deux tourtereaux forment un couple très heureux. Une publication qui a été très appréciée et commentée par leur communauté.

Julie Gayet et François Hollande sont épanouis sans aucun doute

Cela fait maintenant sept années que François Hollande et Julie Gayet n’ont plus besoin de cacher leur amour. On se rappelle encore des débuts assez tonitruants de leur histoire et surtout du passage du scooter. Toutefois, malgré les critiques et les attaques verbales de Valérie Trierweiler, l’ex-compagne de François Hollande, rien n’a changé.

L’actrice et l’ancien président de la République sont loin d’être inquiets. La comédienne Julie Gayet a su faire face à de nombreux obstacles, et aujourd’hui semble bien s’épanouir. Sa relation avec l’ancien chef d’État est devenue une évidence de nos jours. Sur Instagram, la comédienne n’hésite d’ailleurs pas à mettre en avant des photos d’elle et de son homme.

Un petit mot laissé aux Français

Le dimanche 29 août, Julie Gayet et François Hollande ont partagé un instant de bonheur avec les Français. Un moyen pour porter un petit message à la majorité qui reprend le travail dès ce lundi 30 août. Sur le compte Instagram de l’actrice, on pouvait y voir une photo attendrissante.

La comédienne tient son compagnon dans ses bras. Les deux amoureux ont l’air très complices. « Belle rentrée à tous », pouvait-on lire en légende. Le cliché a été pris au cours de la 14e édition du Festival du film francophone d’Angoulême. De nombreux commentaires ont ensuite suivi ainsi que de beaux messages qui vont ravir le cœur des concernés.

Des difficultés professionnelles

Leur idylle n’avait pas manqué d’attirer les regards. Alors qu’il était en plein mandat présidentiel, François Hollande a vu sa relation avec Julie Gayet faire la Une d’un magazine. L’ex-chef de l’État était pourtant en couple avec Valérie Trierweiler, et verra son image s’entacher. Les deux amants de l’époque ne céderont pas à la pression et vont poursuivre leur histoire.

En effet, lors de la polémique liée à sa relation avec François Hollande, Julie Gayet avait été écartée du milieu du cinéma. Elle avait même expliqué à ‘’Ciné Télé Revue’’ avoir été moins présente sur les scènes de tournages. Heureusement qu’elle avait sa maison de production, puisque son statut a changé aux yeux de tout le monde.

Par ailleurs, Julie Gayet s’était assurée de ne jamais apparaître officiellement aux côtés de l’ancien président de la République. Ce dernier exerçait encore son mandat à l’époque. « J’ai mis un mur, j’ai décidé de ne pas mettre un pied du côté officiel, à l’Élysée », avait-elle expliqué. La comédienne de 49 ans avait regretté le fait que tous ses propos à l’époque étaient déformés et amplifiés. Son principal rôle a été de protéger son compagnon par une totale discrétion.

Le couple reste toutefois assez prudent, et ne s’affiche qu’à de rares occasions sur les réseaux sociaux.