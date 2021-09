Johnny Hallyday: Concert hommage à l’artiste… Michel Drucker fait de rares révélations sur le taulier !

Le vendredi 3 septembre dernier, ‘’Touche pas à mon poste’’ a connu un moment particulier. On avait ainsi eu droit à des propos de Michel Drucker qui s’est exprimé sur le concert hommage à Johnny Hallyday. Ce dernier passera bientôt sur France 2, et Michel n’a pas manqué l’occasion de revenir sur des moments spéciaux avec le rockeur. On vous en dit plus dans la suite.

Un événement qui sera riche en émotion

Le mardi 14 septembre, France 2 diffusera un concert inédit qui s’intitule Johnny Hallyday : que je t’aime. Ce show qui va durer presque deux heures se déroule à l’Accor Arena. En duo tout comme en solo, plusieurs artistes contemporains interpréteront près d’une vingtaine de titres du rockeur légendaire. On retrouvera ainsi Florent Pagny, Calogero, Gad Elmaleh, et de nombreux grands noms de la musique française. Ils viendront tous rendre hommage à la légende Johnny Hallyday.

Pour l’événement, France 2 fera accompagner les artistes par un orchestre symphonique. En ce qui concerne le décor, tout a été fait afin de replonger le public dans les plus grands souvenirs du chanteur. Dimitri Vassiliu s’est vu confier la conception des lumières du concert. Il s’agit en effet de l’homme qui avait travaillé sur les dernières tournées du grand chanteur.

Aussi, il faudra compter sur des écrans transparents et non sur des hologrammes pour que la silhouette de Johnny Hallyday puisse flotter. Sur ces écrans, il sera possible de suivre la retransmission des images issues des plus merveilleux concerts de Johnny.

Un vibrant hommage de Michel Drucker

« C’est très émouvant pour moi » Michel Drucker est en direct au téléphone en direct avec @B_Castaldi dans #TPMPOAT pour évoquer le concert évènement sur Johnny Hallyday sur France 2 📺 pic.twitter.com/p6GpampX8R — TPMP (@TPMP) September 3, 2021

La réalisation d’un tel événement n’aurait pu se faire sans les plus grands amis de Johnny Hallyday. Au rang de ces derniers, on retrouve Michel Drucker. C’est d’ailleurs l’animateur de ‘’Vivement dimanche’’ qui a lancé l’ouverture de cette soirée très spéciale de manière exceptionnelle. Michel Drucker a laissé sortir des mots assez émouvants à l’endroit de son grand ami devant une foule de 9000 personnes.

À quelques jours du concert spécial, l’animateur a confié ses ressentis sur l’opportunité de pouvoir parler de son ami en public. Sur le plateau de ‘’Touche pas à mon poste’’ il a révélé n’avoir jamais parlé de la légende française. La seule véritable fois qu’il l’a essayé, il a été emporté par l’émotion.

« C’est très émouvant pour moi parce que je n’ai jamais parlé de Johnny, sauf une fois deux jours après sa disparition en direct en prime time et j’avais été terrassé par l’émotion. J’ai accepté pour Johnny parce que j’y pense beaucoup. Tout le temps. C’est l’occasion pour moi de retrouver tous les copains », avait-il évoqué. À en croire les propos de Michel, c’est avec une très grande fierté qu’il participe à un événement de cette ampleur.

Johnny sera bien présent à son concert même si invisible

De nombreux artistes retrouveront Michel Drucker en coulisses afin de partager avec lui des souvenirs qui remontent à de vieilles époques. En citant Victor Hugo, Michel a rappelé que son cher ami sera bien présent, puisque les morts sont juste invisibles, mais pas absents. Aussi, Michel a confirmé l’absence de David Hallyday, le fils que Johnny a eu de sa relation avec Sylvie Vartan.

Concert hommage à Johnny Hallyday : ces chanteurs absents pour des « histoires d’argent » https://t.co/GpSzCRju48 — MARTINE LOR (@martine_live) September 4, 2021

D’autres artistes pourraient manquer le rendez-vous pour des petites histoires de désaccords avec la production. C’est ce qu’a souligné le chroniqueur Kevin Vatant. En effet, Benjamin Castaldi avait évoqué le fait que les places du concert étaient payantes. Pour ce dernier, les bénéfices devraient être reversés à une association. Cependant, certains artistes en apprenant cela auraient réclamé des cachés qu’ils n’ont pas encore eus. Toutefois, la situation est en train de s’arranger.