Joana Balavoine : choquantes révélations sur son passé, la fille de Daniel Balavoine est une ex-droguée !

Âgée de 35 ans maintenant, la fille du feu et célèbre chanteur Daniel Balavoine fait la lumière sur son passé. Sans honte et avec fierté, la jeune femme révèle tout sur sa rude lutte contre la drogue. C’était par le biais d’une bande dessinée qui a pour titre Les lions endormis. Selon ses révélations, cela fait maintenant plusieurs années qu’elle a décroché après moult années d’addiction.

La cause du déclic chez Joana Balavoine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lety (@lety_sia_)

Tout comme son père, la belle Joana a fait de la musique. On dirait qu’elle a succombé à ce virus musical. Elle a même chanté dans le groupe Gentle Republic. Loin de ce qu’on pouvait imaginer, la jeune femme menait dans le silence un combat contre l’addiction à la drogue. Elle a dû en souffrir pendant 14 années. Heureusement pour tous, elle est parvenue à décrocher.

Joana Balavoine, fille de Corinne Barcessat se confie en toute sincérité entre les lignes de Paris Match. Ce fut pendant la promotion de Les lions endormis, une bande dessinée qu’elle a réalisée grâce à des collaborations. D’abord avec Sylvie Gaillard pour la rédaction, et Fanny Montgermont pour les dessins.

Dans ses révélations, Joana fait comprendre que Sylvie et Fabrice, son enseignant de musique, étaient d’une aide précieuse dans cette lutte. C’était en effet eux les moteurs qui lui ont communiqué la motivation nécessaire pour sortir de ce gouffre de la drogue. Son professeur lui avait annoncé qu’il en avait assez et qu’il allait devoir cesser de lui donner des cours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joana Balavoine (@jobalavoine)

Voilà une nouvelle qui a provoqué chez la jeune femme un électrochoc. Elle affirme que ces mots l’ont ébranlée et que c’est cette peur qui l’a poussée à voir un médecin. Il a fallu à Joana totaliser cinq rendez-vous au centre Elsa pour se rendre compte de la gravité du problème. Voyant cela, elle s’est résignée et est même passée à l’acte en entrant en cure de désintoxication dans un hôpital.

Souffrances et conséquence de cette addiction pour la belle Joana

Avant de parvenir à se soigner complètement, Joana avait pendant de longues années consommé des drogues. Elle révèle être tombée dedans alors qu’elle était très jeune. C’était d’abord le cannabis dès qu’elle a fêté son 16e anniversaire. Elle a passé deux années en pension où il était difficile de fumer sans gêne. Cependant, une fois qu’elle a atteint sa majorité, tout était devenu encore pire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @joana_balavoine

Dès ses 18 ans, Joana a plongé dans la cocaïne. La consommation de cette drogue particulière avait eu des incidences sur son attitude puisqu’elle était devenue violente et désagréable. Malgré tout cela, la fille de Daniel Balavoine n’a nullement envie d’accuser autrui.

Aujourd’hui, la belle dame affirme avec sérénité qu’elle n’a plus aucune raison de se droguer. Elle ajoute en disant qu’elle a pris ses dispositions pour ne désormais mener qu’une vie saine. Comme activités, elle fait du sport, elle entretient son jardin et se sent d’attaque pour amorcer une carrière musicale.