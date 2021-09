Jessica Thivenin : La star des marseillais à bout… La petite Leewane ne fait pas encore ses nuits !

La naissance de son deuxième enfant a rendu Jessica Thivenin ainsi que son mari Thibault Garcia très heureux. Cependant, avoir un bébé a ses inconvénients, et les nuits ne sont pas souvent très joyeuses…

Jessica Thivenin partage ses expériences avec ses abonnés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Les fans de Jessica Thivenin savent tout d’elle, et pour cause. La jeune femme s’emploie à tenir ses abonnés au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. C’est ainsi qu’elle a reçu beaucoup de soutien de la part de ceux-ci depuis sa grossesse difficile, jusqu’à l’arrivée de son bébé.

La venue de la petite Leewane, le 2e enfant du couple, a ravi les jeunes parents, même si bébé a rencontré quelques problèmes de santé tout juste après. Cependant, tout va bien aujourd’hui, et la famille est rentrée de l’hôpital. Maintenant, tout le monde profite des joies d’avoir un joli bébé, sauf que les nuits peuvent être terribles.

Il faut dire que la petite sœur de Maylone ne laisse pas ses parents dormir, et cela depuis des jours. N’en pouvant plus, la jeune mère a décidé de partager son problème avec ses abonnés. Pour ce faire, la star des marseillais a fait un post sur son story Instagram. C’était alors en pleine nuit, du 9 au 10 septembre 2021.

Elle a illustré sa situation dans une imitation de sa petite en train de pleurer « : « Tu connais ce petit genre de bruit la nuit. ‘Ahh ! Ahhh !’ Ce petit genre de bruit quand ça démarre t’es dégoûtée.».

Au loin, on pouvait entendre les pleurs de sa fille qui était parfaitement réveillée à cette heure-là. Au lendemain, Jessica Thivenin a donné de ses nouvelles à ses fans inquiets pour elle. On pouvait constater que la jeune mère et son mari étaient très fatigués par leur nuit blanche.

Le couple est fatigué et à bout !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Pour résumer, Jessica Thivenin a expliqué à ses abonnés que son mari Thibault Garcia et elle, avaient passé leur pire nuit. D’après elle, il semblerait que la petite Leewane fasse des coliques, ce qui l’aurait empêché de dormir toute la nuit. La star des marseillais a révélé que le bébé s’était tortillé toute la nuit. De ce fait, son mari et elle se sont relayés auprès de Leewane. D’ailleurs, tous 2 ont failli se disputer à un moment donné, sans doute en raison de leurs nerfs à fleur de peau.

Toutefois, Jessica Thivenin peut s’estimer heureuse, car son chéri l’a aidé à s’occuper de leur bébé. Certes, cela n’a pas augmenté son temps de sommeil, mais c’est déjà pas mal. Le problème, comme l’a expliqué la jeune mère, c’est qu’ils dorment dans la même chambre que bébé. Du coup, dès que la petite Leewane fait une crise, plus personne n’arrive à dormir.

Malgré tout, la jeune femme a tenu à rassurer ses abonnés sur son couple, en leur assurant qu’ils sont toujours autant soudés et s’aiment toujours autant. Pourquoi cette précision? En effet, alors qu’elle demandait l’avis de son chéri par rapport à la gêne de Leewane, celui-ci a répondu dans un grognement… Oh le sommeil quand tu nous tiens !