Jérémy Raffin (ex-candidat de Koh-Lanta) raconte sa mésaventure : Le jeune homme s’est fait virer de son Blablacar !

Ce week-end, Jérémy Raffin de l’émission Koh-Lanta exprime son ras le bol. Il se retrouve dans une situation vraiment pénible et décide d’en parler sur Instagram. En effet, ce samedi 28 août, un chauffeur Blablacar le pousse à bout. Il pense d’ailleurs demander un remboursement auprès du site.

Jérémy Raffin : aventurier émérite de Koh-Lanta et compagnon de Candice Boisson se blesse au pied !

Jérémy Raffin est aujourd’hui une star en France. On l’a connu grâce à sa participation à l’émission culte Koh-Lanta. Il s’est fait remarquer car il était un aventurier redoutable. Il s’est rapproché de Candice Boisson, une autre candidate de l’émission. Ils sont actuellement en couple et semblent très heureux ensemble.

Malheureusement la vie n’est pas toujours rose, car ces derniers jours Jérémy Raffin n’est pas au mieux de sa forme. Il s’est blessé au pied et aurait en plus refusé de se faire soigner immédiatement. C’est donc Candice sa compagne qui l’a conduit de force à l’hôpital. La petite blessure avait déjà laissé place à une belle entorse.

Ce problème aurait pu l’obliger à rester immobile un certain temps. Heureusement, il finit par trouver un remède miracle. Il s’agit de la cryothérapie. Grâce à quelques séances, il pourra de nouveau être sur pied en un temps record. En plus, cela lui permet de se relaxer et d’être plus détendu.

Jérémy Raffin viré de son Blablacar : il raconte les faits

Les journées calmes et détendues furent visiblement de courte durée pour Jérémy Raffin. En effet, l’ex aventurier de Koh-Lanta raconte sa mésaventure de ce samedi 28 août sur Instagram. Tout commence lorsqu’il réserve un Blablacar pour se rendre à un rendez-vous. Le chauffeur du covoiturage arrive avec près de 2 heures de retard.

Pire, il informe Jérémy Raffin qu’il a l’intention de faire un détour par les Champs Elysées. Ce détour aurait allongé le temps de trajet, ce qui aurait mis le jeune homme encore plus en retard. Il exprime donc son désaccord, et c’est suite à cela qu’il se fait virer. Il fait aussitôt une story sur Instagram avec en légende : « Je viens de me faire virer de mon BlablaCar pour la première fois de ma vie ».

Il semble prendre tout ceci avec beaucoup d’humour. Il ajoute en effet un commentaire : « En 1 min 30 chrono ». Il n’hésite pas non plus à mettre des émojis mort de rire. Dans la story, on l’entend parler au chauffeur. « Vous voulez que je sorte du véhicule. Ok, ça marche. Voilà, le monsieur me demande de sortir alors je sors ». A cela l’homme répond à Jérémy Raffin qu’il peut lui mettre la note qu’il veut.

L’ex candidat de Koh-Lanta compte bien demander remboursement au site de covoiturage pour ce désagrément. Toutefois, il se réjouit d’avoir pu garder sa bonne humeur. Il a d’ailleurs très vite trouvé une solution pour son rendez-vous. Il a publié en story une photo sur laquelle on le voit dans un RER avec en légende : « on est mieux là ». Tout se termine donc pour le mieux !