Jean-Luc Reichmann évincé de TF1 et des 12 Coups de midi ? Voici sa réponse

Vous pouvez retrouver le présentateur dans cette émission emblématique tous les jours à midi. Il est connu pour sa joie, sa bonne humeur et son investissement dans cette émission. De nombreux candidats ont pu marquer l’histoire des 12 Coups de midi comme Paul ou encore Éric. Toutefois, une rumeur se propage sur les réseaux, car certains estiment que Jean-Luc Reichmann pourrait être évincé de la chaîne prochainement alors qu’il est aux commandes de cette émission depuis près de 10 ans. Comme c’est le cas dans le monde du football, il y a aussi un mercato pour le petit écran.

Jean-Luc Reichmann tente d’éclaircir la situation

Au vu des réponses apportées par Jean-Luc Reichmann, il y a de grandes chances pour qu’il continue la présentation des 12 Coups de midi. En effet, il a été mis au courant de cette annonce, car il a souhaité s’exprimer sur le sujet concernant son départ éventuel de TF1 et donc du programme emblématique de la chaîne. Il faut alors le suivre sur son compte Instagram pour découvrir son avis et surtout la vérité.

Il affirme que plusieurs rumeurs circulent et elles annoncent à chaque fois son départ de TF1 et du programme .

. Jean-Luc Reichmann est toutefois surpris puisqu’il n’a pas l’intention de partir et la chaîne n’a pas décidé de le virer.

Il souhaite insister sur le fait que ce sont des rumeurs et non des vérités, il est alors impératif de les prendre avec des pincettes.

Apparemment, Jean-Luc Reichmann aurait reçu de nombreux messages de la part des fans qui étaient donc inquiets de cette situation. C’est pour cette raison qu’il a souhaité réaliser une vidéo pour remettre les choses au clair et être certain que tout le monde avait compris qu’il ne serait pas évincé de la chaîne. Vous pourrez alors le découvrir à la présentation des 12 Coups de midi et les tournages ont repris il y a quelques jours. Dans la vidéo postée sur son compte, il souhaite aussi remercier tous les internautes qui ont pu lui adresser des messages de soutien.

Jean-Luc Reichmann avait partagé sa joie de présenter l’émission

Il y a quelques mois, Jean-Luc Reichmann a soufflé en direct, sur le plateau des 12 Coups de midi la 10e bougie puisque depuis 10 ans, il est à la présentation de ce programme. Ce dernier a pu marquer les esprits notamment grâce à Paul puis à Éric, deux candidats incroyables qui ont fait exploser les cagnottes. Le premier a même publié un livre dans lequel il se confie par rapport à son syndrome d’Asperger et sa participation à l’émission. Vous pouvez notamment le retrouver dans plusieurs émissions de télévision.

Depuis la fin du confinement, Jean-Luc Reichmann est toujours au rendez-vous même s’il a pu révéler dans la presse que la présentation était assez difficile. Le public n’est pas présent, ce sont des voix enregistrées, il faut alors beaucoup plus d’énergie et de fougue pour que les téléspectateurs soient comblés. Ne vous inquiétez pas, Jean-Luc Reichmann n’a pas l’intention de quitter TF1 et la chaîne a même des projets avec le présentateur. En effet, vous savez sans doute qu’il est à l’origine d’une série et plusieurs épisodes seraient en préparation. Sa réponse est alors rassurante et elle balaye ainsi toutes les rumeurs à ce sujet.