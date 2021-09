Jane Birkin : Suite à l’AVC de la chanteuse il y a quelques jours, sa famille annonce une mauvaise nouvelle à ses fans !

Il y a quelques jours, on apprend que la célèbre chanteuse Jane Birkin a eu un AVC. En raison de cela, sa venue au festival du film américain a dû être annulée. Récemment, la famille de Jane Birkin a annoncé que l’artiste devra reporter tous ses concerts sur une longue durée, le temps de se remettre.

Un communiqué pas très rassurant

Jane Birkin, 74 ans, « a subi une forme légère d’accident vasculaire cérébral », « se porte bien », mais annule sa venue au festival du film américain de Deauville, a fait savoir sa famille dans un communiqué transmis à l’ #AFP pic.twitter.com/aFbD2LElBL — Agence France-Presse (@afpfr) September 6, 2021

C’est à l’Agence France Presse qu’un communiqué a été transmis, afin de faire comprendre la situation aux fans de Jane Birkin. Cela venait de la famille de l’artiste, qui informait que cette dernière avait une forme légère d’AVC. Le communiqué précisait aussi que cela datait d’il y a quelques jours, et que l’ancienne compagne de Serge Gainsbourg allait mieux. Cependant, il a été demandé que la « tranquillité nécessaire à sa convalescence » puisse être respectée.

Aujourd’hui âgée de 74 ans, Jane Birkin aurait dû participer au festival du film américain de Deauville. D’ailleurs, c’est sa fille Charlotte Gainsbourg, qui en est la présidente cette année. Le festival Ciné Rencontres était aussi un événement auquel la chanteuse était attendue. Cela se passe cette semaine dans le Cotentin.

En raison de son état de santé, l’agent de Jane Birkin a annoncé que tout était annulé. Cette annulation concerne en fait tous les projets de l’artiste pour le reste de cette année 2021, ses concerts à venir y compris. En effet, les médecins de Jane Birkin lui ont prescrit du repos jusqu’à la fin de l’année. Si tout va bien, la mère de Charlotte pourra retrouver ses fans en 2022.

Une survivante de la leucémie

Ce n’est pas la 1ère fois que Jane Birkin fait face à de graves problèmes de santé. Déjà en 2021, ses fans ont accueilli une très mauvaise nouvelle la concernant. En effet, alors que la chanteuse venait de sortir plusieurs albums, elle a entamé des tournées, mais tout a basculé à un moment donné. L’artiste a dû annuler une série de concerts en France en raison d’un grave problème de santé. Il s’est fait qu’elle a souffert d’une « péricardite aiguë suivie de récidives multiples« . Cette maladie a fait que Jane Birkin a été obligée au repos complet.

Malheureusement, cela s’est transformé en leucémie par la suite, un cancer plus grave. La chanteuse s’est exprimée au sujet de cette période plus tard : « On entre à l’hôpital pour une péricardite, puis pour l’eau autour des poumons, on en retire un litre et demi, mais après, ce sont les globules qui commencent à te faire des farces. ». En raison de cette maladie qui s’est déclenchée en 2012, Jane Birkin a dû abandonner la scène médiatique pendant plusieurs mois. Cela a pris du temps pour qu’elle puisse s’en remettre. Aussi, c’est à l’hôpital Avicenne de Bobigny, qu’elle s’est faite soigner.

Même si cela a pris du temps, la chanteuse a fini par s’en remettre. Elle reste profondément marquée par cette période de sa vie. C’est ainsi qu’elle a confié dans une interview, que cette période lui avait fait prendre conscience : « « J’ai compris que, je le veuille ou non, je n’avais plus dix ans devant moi » ». On espère quand même que Jane Birkin a encore de belles années devant elle.